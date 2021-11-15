Единственный способ победить ковид. Как коллективный иммунитет поможет справиться с пандемией

Мы уже почти привыкли к нашей новой реальности: маскам, дистанции, периодическим карантинам и ограничениям. Со всем этим как-то можно справляться, ко всему можно приспособиться. Но есть то, что мы никогда не сможем спокойно принимать.

Ежедневно из жизни уходят чуть более тысячи россиян. Десять сотен человек по всей стране каждый день. Тысяча смертей. Еще больше убитых горем родственников и близких. Болезнь не щадит никого: молодых, пожилых, мужчин, женщин.

XXI век — время высоких технологий и прогресса. Но человечество все так же почти ничего не придумало, когда дело касается эпидемии. Нет волшебной кнопки, одним нажатием на которую можно остановить распространение вируса быстро и повсеместно.

Сегодня, как и 80 лет назад, когда люди боролись с корью, спастись от эпидемии можно лишь одним способом, и не самым простым. Это коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет складывается из переболевших коронавирусной инфекцией, тех, кто бессимптомно ее перенес, и, конечно, от количества вакцинированных», — рассказал главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

Переболевшие, перенесшие ковид бессимптомно и вакцинированные — все эти категории сейчас уже есть. Но почему схема не работает? Потому что таких должно быть большинство. В случае с ковидом — новой и быстро распространяющейся инфекцией — российские и зарубежные эксперты сходятся не менее чем на 80% населения. Более того, создавать коллективный иммунитет нужно быстро.

«Нам нужно уже сейчас привить порядка 22 миллиона человек, а ревакцинировать еще порядка девяти миллионов человек. Для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала, — 80%», — отметила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сейчас уровень коллективного иммунитета составляет 48,5% вместо необходимых 80%. Если не наращивать темпы вакцинации, коллективный иммунитет не только останется на том же уровне, он и пойдет на спад. Ведь действие вакцины у тех, кто ставил прививку в числе первых, просто закончится. А снижение коллективного иммунитета — это новая волна заболеваний. Но что же будет, если коллективный иммунитет все-таки создать?

«Когда создана большая прослойка переболевших и вакцинированных, то один человек в такой ситуации может заразить другого, а вот тот уже либо заражает, либо никого не заражает. Следовательно, снижается число заболевших, число госпитализаций, число тяжелых случаев. Соответственно, снижается и госпитальная летальность, и общая смертность», — пояснил Андрей Осипов.

Сегодня по всей России развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 200 тысяч оснащены подачей кислорода и подходят для людей в тяжелом состоянии. При этом 80% мест в госпиталях и больницах, к сожалению, заняты.