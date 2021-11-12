Купленные сертификаты как мишень. Слитая база станет отправной точкой для поиска владельцев подделок

Данные более 500 тысяч москвичей, купивших поддельный документ о вакцинации, продают в интернете. Это может принести проблемы даже невиновным людям. В российских судах уже рассматривались дела о ненастоящих сертификатах и ПЦР-тестах. Хотя в Госдуме предложили амнистию для покупателей, пока закон одинаково суров и к продавцам, и покупателям подделок.

Могут пострадать честные люди

В даркнете и Telegram-каналах появились личные данные полумиллиона москвичей, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации и ПЦР. Об этом рассказал «Коммерсант». Информацию о СНИЛС, номере телефона, месте жительства и фальшивом документе о прививках каждой тысячи человек продавцы оценили в 120 долларов, то есть не многим больше 8600 рублей.

При этом все данные о себе люди предоставили добровольно при покупке фейковых справок. Теперь мошенники могут использовать страх ответственности за покупку подделки как рычаг для шантажа. Возможно, аферисты начнут звонить и честным россиянам, говоря, что на их имя купили поддельный QR-код и предлагая решить проблему.

При этом оперштаб по борьбе с пандемией сообщил о разработке законопроекта по введению QR-кодов для транспорта, общепита и магазинов. Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что это не только поможет подавить циркуляцию «дельта»-штамма коронавируса, но и позволит не допустить распространения новых.

У покупателей подделок будут вымогать деньги

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» подтвердила, что данные, которые продают в Сети, — это компромат на каждого человека из списка. Ведь люди, которые купили поддельные сертификаты, нарушили закон. И мошенники могут использовать эту информацию для шантажа и манипуляциями человеком ради каких-то криминальных схем.

«Могу точно сказать, что это будет связано с отъемом денег. Разумеется, никто из нас не застрахован, что наши данные куда-то утекут. Но одно дело, если мошенники просто будут знать СНИЛС и паспортные данные человека. Другое дело, если есть информация, что этот человек купил поддельные документы о вакцинации», — сказала Ярмуш.

При этом адвокат уточнила, что сам по себе сертификат не может быть гарантией, что данные есть в центральной базе. Если бы человек пришел на настоящую вакцинацию и получил бумажный сертификат с печатью врача, информацию о нем внесли бы в специальную базу данных. Покупка подделки не может обещать, что вся эта цепочка регистрации пройдена.

Я бы рекомендовала этим людям пойти и сделать нормальную вакцинацию. Это прекрасная и безопасная вакцина, которая защищает от страшной коронавирусной инфекции Мария Ярмуш адвокат.

Мария Ярмуш добавила, что у властей нет необходимости пользоваться базой данных, которую выложили в даркнете. У государства достаточно способов самостоятельно выявить всех людей, купивших поддельные сертификаты.

Ответственность перед законом

Адвокат правого центра «Человек и закон» Ильдар Фазлеев заявил, что в отношении граждан, которые используют поддельные сертификаты о вакцинации, может быть возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. В разговоре с «360» адвокат отметил, что покупателям грозит штраф до 80 тысяч рублей.

«Деятельность тех лиц, которые распространяет фальсифицированные сертификаты о вакцинации, также подпадает под статью 327 Уголовного кодекса РФ, в которой предусматривается наказание до двух лет лишения свободы», — сказал Фазлеев.

Даже если в списках, которыми торгуют в даркнете, есть личные данные реальных людей, это еще не значит, что они действительно покупали фальшивые сертификаты о вакцинации. Учитывая, что нет ни единого скриншота из «слитой» базы данных, там вполне могут оказаться имена и фамилии несуществующих людей — ведь продавцы-то мошенники.

Но базу можно использовать как отправную точку для проверки сертификатов. Периодически правоохранители занимаются этим. Например, в середине октября нашли производителей поддельных сертификатов в Электростали. Тогда Росздравнадзор заявил, что начал идентифицировать тех, кто купил у них документы — примерно тысячу человек.

Наказание за подделки

Российские суды уже рассматривали дела о поддельных сертификатах и ПЦР-тестах. Этим летом суд Москвы рассмотрел дело о продаже сертификатов о вакцинации против коронавируса и справок о временной нетрудоспособности. Обвиняемый распечатывал поддельные бланки, сам заполнял их и ставил штампы и печати.

В октябре подмосковная полиция арестовала восемь человек, которые вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы государственного учета. Обвиняемые также подозреваются в подделке прививочных сертификатов и получении взятки в крупном размере. Подделку купили не менее тысячи человек.

Ростовчанка может на полгода попасть в тюрьму из-за поддельного ПЦР-теста на ковид. Она предъявила ненастоящую справку при регистрации на рейс в ростовском аэропорту «Платов». Однако проверка показала, что сертификат отсутствует в базе.

Недавно в Госдуме выступили с инициативой не наказывать покупателей поддельных QR-кодов и сертификатов о вакцинации. При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов предложил оставить уголовную ответственность для продавцов липы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил также привлекать к уголовной ответственности врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации от коронавируса и являются ее противниками. Мурашко призвал всех коллег занимать более жесткую позицию по отношению к медикам-антипрививочникам.