Успешного журналиста и советника главы Роскосмоса задержала ФСБ. Почему Ивана Сафронова обвинили в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. Силовики остановили бывшего журналиста утром во вторник, 7 июля, когда он вышел из подъезда. Весь процесс сняли на видео.

Задержание

На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин остановили Сафронова около подъезда. Его взяли под руки и повели к машине. Около автомобиля задержанного обыскали. Из карманов у него забрали перчатки, маску, сигареты и пропуск сотрудника Роскосмоса. Сафронова посадили в машину и увезли. На следующих кадрах видно, как задержанного заводят в здание и ведут по коридору с зарешеченными окнами.

По версии ФСБ, Сафронов передавал представителю спецслужб НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. По данному факту завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Максимальный срок наказания составляет 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что задержание советника генерального директора не касается его работы в госкорпорации.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Роскосмос оказывает всяческое содействие следственным органам», — уточнили в пресс-службе. Также там отметили, что Сафронову уже предъявили обвинение в государственной измене.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по данным Кремля, задержание Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. При этом он подчеркнул, что не осведомлен с деталями уголовного дела, а о самом задержании узнал из СМИ.

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — отметил Песков. При этом он предложил ориентироваться на заявление ФСБ, по которому его подозревают в государственной измене и передаче секретных данных зарубежным разведкам.

«Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу», — подытожил пресс-секретарь президента.

По данным ТАСС, все материалы дела по Ивану Сафронову засекретили, суд пройдет в закрытом режиме.

Кто такой Иван Сафронов?

До прихода в Роскосмос Иван Сафронов с 2010 по 2019 год работал корреспондентом в газете «Коммерсант», откуда перешел в «Ведомости». Основными темами его материалов были военное и военно-техническое сотрудничество, работа оборонно-промышленного комплекса и космос.

В июне 2019 года против газеты «Коммерсант» завели административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или охраняемую законом тайну. Дело завели по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» Кодекса об административных правонарушениях и передали для рассмотрения в мировой суд. К какому именно материалу были претензии, неизвестно. Однако тогда с сайта издания пропала статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из авторов которой был Иван Сафронов.

Административное дело мировой судья рассматривать не стал и вернул заявление составителю. Причина этого шага не указана, но так происходит, когда неправильно составлены документы или же нарушена подсудность.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин в беседе с РИА «Новости» заявил, что не знает причин задержания Сафронова. В комментарии РБК он уточнил, что ни о каких разбирательствах, связанных с удаленной статьей Сафронова, ему также ничего не известно.

Иван Сафронов уволился из «Коммерсанта» в мае 2019 года после того, как он написал материал об уходе с поста спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним редакцию вынужденно покинул редактор Максим Иванов. Вслед за ними заявления об уходе подписали все сотрудники отдела политики.

После ухода из издательского дома Сафронов занял должность специального корреспондента в газете «Ведомости». В мае этого года после смены собственника издания и ухода главного редактора он перешел на работу в Роскосмос советником главы госкорпорации по информационной политике. Он курировал ряд специальных программ.