Советника главы Роскосмоса заподозрили в работе на НАТО. Видео задержания

Сотрудники ФСБ заподозрили, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО. Мужчину задержали и завели уголовное дело о государственной измене.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщили в ФСБ России.

В пресс-службе добавили, что на советника госкорпорации завели уголовное дело по статье «Государственная измена». После задержания Сафронова следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела.