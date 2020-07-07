Дмитрий Песков рассказал, что о задержании советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова в Кремле узнали благодаря журналистам. При этом пресс-секретарь президента отметил качественную работу российской контрразведки.

Первые сведения о задержании советника появились в СМИ утром 7 июля. Затем в Роскосмосе подтвердили, что Сафронов был задержан по обвинению в госизмене. В ФСБ заподозрили советника Рогозина в том, что он выполнял задания НАТО и передавал данные государственной военной тайны.

«Мы узнаем об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведется 24 часа в сутки», — приводит слова Пескова агентство РИА «Новости». Пресс-секретарь также отметил, что «контрразведчики выполняют работу очень качественно».

Песков отметил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

По 275-й статье о госизмене максимальное наказание — 20 лет тюрьмы. В Роскосмосе отметили, что задержание не связано с работой Сафронова в госкорпорации. Журналиста назначили советником в мае этого года.