Роскосмос подтвердил, что Сафронова задержали по статье о госизмене

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова действительно задержали. В пресс-службе корпорации подтвердили, что дело связано с госизменой. Однако к самому Роскосмосу оно отношения не имеет. Об этом «360» сказали в госкорпорации.

Задержание советника Дмитрия Рогозина сотрудники следственных органов провели 7 июля. Ему уже предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

«Задержание Ивана Сафронова не касается текущей работы в госкорпорации „Роскосмос“», — подчеркнули в пресс-службе.

Роскосмос оказывает содействие следствию по этому делу.

На должность советника главы Роскосмоса Сафронова назначили в мае 2020 года. Он отвечал за выстраивание информационной политики в корпорации и на входящих в нее предприятиях, курировал «ряд спецпрограмм».

С 2010 по 2019 год Сафронов работал корреспондентом и спецкорреспондентом «Коммерсанта». Потом, до 2020-го, был спецкором газеты «Ведомости». Журналист писал на военную тематику, освещал проблемы ОПК и космической промышленности.