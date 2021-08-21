Побег на слабо. Как семь осужденных попытались скрыться из психдиспансера в Бурятии

Семь осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере Бурятии, сбежали из больницы. Они устроили погром в отделении и ранили санитара. Всех их уже поймали: на поиски ушло меньше семи часов.

Психоневрологический диспансер, где произошел побег, расположен на Школьной улице в поселке Новая Брянь Заиграевского района республики. Первым о сбежавших сообщил в Facebook глава Бурятии Александр Цыденов.

Он написал, что на место выдвинулись бойцы ОМОН и СОБР. Также в диспансер выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Для координации действий на место прибыло и руководство МВД. Цыденов обратился к жителям с просьбой проявлять осторожность.

После этого в Улан-Удэ и четырех районах Бурятии ввели оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников. МВД разослало ориентировки на беглецов.

По данным полиции, погром в отделении диспансера осужденные устроили около 13:30 по местному времени. В результате пострадал один санитар. Ему нанесли поверхностные раны, сейчас он находится дома. Источник Telegram-канала «112» сообщил, что у пострадавшего порез скулы. На него напали с осколком стекла.

Всего в диспансере на момент побега находились 59 пациентов, уточнил ТАСС.

Статьи и диагнозы

В МВД сообщили, что сбежавшие из психбольницы были осуждены по разным статьям, в том числе за тяжкие преступления.

Трое отправились на лечение после кражи. Это 39-летний Жаргал Муханаев, 38-летний Василий Поспелов, 32-летний Аламжи Аюшеев. Двух беглецов — 34-летнего Александра Расова и 39-летнего Валерия Найпака — отправили на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Самый младший из сбежавших — Булат Лубнов. Ему 22 года. Молодой человек был осужден за вымогательство. Еще один участник побега — инвалид 2-й группы, 41-летний Александр Абрахимов.

По данным СМИ, врачи диагностировали у беглецов расстройство личности, шизофрению и умственную отсталость.

Пойманы все

Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева удалось найти почти сразу. Преступников задержали на выезде из Новой Бряни.

Вскоре были задержаны еще трое сбежавших. Александра Расова увидела на улице местная жительница и сразу позвонила в полицию.

Через несколько часов после первого сообщения о побеге преступников Цыденов сообщил, что правоохранители задержали всех сбежавших из диспансера.

«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по Республике Бурятии работает очень оперативно!» — написал он в Facebook.

Бежали на слабо

Главный врач диспансера Виталий Гриф заявил журналистам, что все беглецы, кроме инициатора, покинули больницу на слабо. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

По словам Грифа, осужденные поддались на провокативный выпад: «Что вы, не мужики?».

«По словам сотрудников полиции, объясняют, как в фильме „Джентльмены удачи“: „Все побежали, и я побежал“. Возвратили больных, которые страдают умственной отсталостью», — добавил специалист.