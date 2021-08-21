Стали известны подробности побега осужденных из психбольницы в Бурятии

Побег из психбольницы в Бурятии, по последним данным, совершили семь осужденных. Они устроили погром в отделении, ранили санитаров, взломали двери и скрылись.

Подробности побега преступников, которые проходили принудительное лечение в больнице, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в погроме принимали активное участие семь мужчин. Они и сбежали из клиники. Источник уточнил, что трое беглецов были осуждены за тяжкие преступления, четверо — за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

По данным источника РЕН ТВ, у части сбежавших диагностировано расстройство личности, у некоторых — шизофрения и умственная отсталость.

Информацию о побеге осужденных из психбольницы ранее подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он сообщил, что сбежали пять человек, но уточнил, что это предварительная информация. На место были направлены бойцы ОМОН и СОБР, а также руководство МВД.

Цыденов попросил местных жителей быть бдительными и следить за детьми.