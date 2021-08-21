Двоих сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали

Двоих сбежавших из бурятского психдиспансера задержали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев», — сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы.

Преступников задержали на выходе из Новой Бряни, уточнил Telegram-канал Mash.

В администрации Бурятии сообщили, что сейчас в Улан-Удэ и четырех районах республики введен оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

Побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные, произошел сегодня днем. Пострадал санитар. У него диагностировали поверхностные раны, сейчас находится дома.

На место были направлены бойцы ОМОН и СОБР. Для координации действий правоохранительных органов на место прибыло руководство МВД Бурятии, кроме того в учреждение выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По данным МВД, больницу покинули семь человек. Трое из них были судимы за кражу, двое — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, еще один беглец — за вымогательство.