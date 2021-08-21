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    21 августа 2021, 12:49

    Двоих сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Двоих сбежавших из бурятского психдиспансера задержали. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

    Двоих сбежавших из психбольницы в Бурятии задержали

    «Задержаны Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев», — сказал «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы.

    Преступников задержали на выходе из Новой Бряни, уточнил Telegram-канал Mash.

    В администрации Бурятии сообщили, что сейчас в Улан-Удэ и четырех районах республики введен оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

    Побег из республиканского психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные, произошел сегодня днем. Пострадал санитар. У него диагностировали поверхностные раны, сейчас находится дома.

    На место были направлены бойцы ОМОН и СОБР. Для координации действий правоохранительных органов на место прибыло руководство МВД Бурятии, кроме того в учреждение выехала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

    По данным МВД, больницу покинули семь человек. Трое из них были судимы за кражу, двое — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, еще один беглец — за вымогательство.