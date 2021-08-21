Стали известны статьи, по которым судили сбежавших из психбольницы преступников

Шесть из семи сбежавших из психбольницы в Бурятии ранее были осуждены по разным статьям, в том числе за тяжкие преступления. Об сообщили в МВД республики.

Среди беглецов трое были осуждены за кражу. Это 39-летний Жаргал Муханаев, 38-летний Василий Поспелов, 32-летний Аламжи Аюшеев.

Двое сбежавших — 34-летний Александр Расов и 39-летний Валерий Найпак — были отправлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Еще один беглец — 22-летний Булат Лубнов. Он был осужден за вымогательство.

Седьмой сбежавший после погрома пациент больницы — 41-летний Александр Абрахимов. Мужчина — инвалид 2-й группы. В диспансере он также проходил принудительное лечение.

Побег произошел сегодня, около 13:30 по местному времени. По данным источника «Интерфакса», мужчины напали на санитаров, устроили погром в отделении и скрылись в неизвестном направлении. На место прибыли сотрудники ОМОН, СОБР и руководство МВД.