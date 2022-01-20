Пластиковые карты стали таким же прошлым, как и наличные. Какими будут новые деньги

В эпоху моды на инвестиции и криптовалюту все чаще говорят о деньгах будущего, о том, что наличка может выйти из обихода. Эксперты утверждают, что уже в ближайшие несколько лет люди смогут пользоваться электронными кошельками без участия посредника в виде банка. Однако пугаться не стоит: в ближайшие 10 лет бумажные деньги никуда не денутся.

Пластиковые карты вскоре исчезнут

Пластиковые кредитные карты в России почти исчезнут в течение пары лет. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. По его словам, вскоре пользоваться карточками будут не более 15% клиентов банков. Причем их выбор будет связан не с удобством, а с восприятием пластиковых карт как красивого аксессуара.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — отметил Спиваков.

Переход с наличных на электронные деньги

Безналичная оплата становится буквально с каждым днем проще. Благодаря смартфонам все больше людей по всему миру пользуются системами по типу Google и Apple Pay. Есть и другие технологии, которые создают предпосылки для исключения частных банков из системы расчетов. Об этом РБК рассказал шеф-редактор журнала «Инвест-Форсайт», координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин.

«Первая — это криптовалюты. Вторая — цифровая валюта, появившаяся на волне огромного интереса к блокчейну, но которая необязательно должна быть основана на нем. Ее запускает Центральный банк, а значит, единый контролирующий центр все равно будет. Поэтому цифровой рубль или юань — это необязательно криптовалюта на основе блокчейна», — пояснил Фрумкин.

По его словам, уже сейчас можно легко представить себе ситуацию, где люди рассчитываются цифровой наличностью со своих электронных кошельков. При этом не будет необходимости обращаться к услугам коммерческих банков.

«Расчеты при этом могут обеспечиваться Центробанком и автономной системой расчетов. Возможно, будут существовать какие-то операторы цифровой валюты, но они будут выполнять чисто техническую функцию, а все деньги будут на балансе ЦБ. Если такая система реализуется, это будет означать грандиозную революцию, поскольку коммерческие банки (самый важный институт экономики нашего времени) могут уйти на второй план или даже исчезнуть», — отметил Фрумкин.

Цифровой рубль — это кодированная криптографическим способом информация, которая имеет статус наличных денег. По сути, это деньги, выпущенные Центробанком РФ для такого же использования рядовыми гражданами, но в форме закодированных данных. Храниться такие финансы будут на электронных устройствах, как отметили в докладе Центробанка. Фрумкин считает, что речь идет о смартфонах.

Кроме Центробанка, введение цифровых денег поддерживает «Сбер», а также соцсети. Это поможет упростить оплату услуг или денежные переводы внутри систем. Для социальных сетей это также возможность увеличить свое влияние в экономике.

Будущее — за биометрией?

Другой точки зрения придерживается член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. В разговоре с «360» он рассказал, что сейчас все идет в сторону биометрии. О ней существует множество мифов, но ученые развенчивают их, опираясь на плюсы системы.

«Техническая мысль развивается в сторону того, что не должно быть посредников между человеком и услугой. А посредников сейчас довольно много. Первый — банк, который эти платежи процессит. <…> Следующий посредник — это, как в случае с Google Pay, тот же Samsung. То есть некий софт, который помогает банку обрабатывать платеж. Третий посредник — сам телефон, с которого происходит обработка», — пояснил Поярков.

По его словам, биометрия уберет из этой цепочки как минимум двух посредников, останется лишь софт. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин считает, что альтернативы наличным в мире на сегодня достаточно. Здесь многое зависит и от развития квантовых технологий, компьютеров, которые могут полностью изменить всю историю с платежами.

«Здесь нельзя рассматривать цивилизацию без технологической основы. <…> И в этом плане Россия относится к числу передовых стран. В плане платежных систем — в пятерке стран. Проникновение у нас электронных платежей в государстве значительно выше, чем в Европе, тем более даже, как ни странно, выше, чем в США. Я не вижу проблем с распространением таких систем [по России]», — пояснил Припачкин.

Наличные деньги не исчезнут

На введение электронной системы может понадобиться всего несколько лет, отметил Фрумкин. Однако не стоит думать, что в ближайшие 10 лет у россиян отпадет необходимость в бумажных деньгах, считает Припачкин.

«Если мы говорим о горизонте планирования в 30 лет, то вероятность сохранения наличных денег крайне мала. В этом плане электронные платежи изменят экономику», — отметил Припачкин.

С этим согласен и член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков. По его словам, если говорить о монетах, то, возможно, это произойдет в обозримом будущем. Но если говорить именно о бумажных деньгах, то они останутся с россиянами надолго.

«Любые технологические деньги завязаны на электронике. А в мире есть большое количество мест, где электроники нет, зато есть нестабильное электричество, отсутствующий интернет. С учетом того, что даже там, где это все есть, оно, бывает, сбоит, оставлять людей без возможности расчета было бы неразумно», — отметил Поярков.

Там, где необходимость в бумажных деньгах отпадает, ими перестают пользоваться автоматически. Об этом говорит популярность систем по типу Google и Apple Pay, а также развитие биометрии. Но альтернатива всегда должна быть, подчеркнул Поярков.