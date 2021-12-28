Россиян переведут на цифровой рубль. Кого коснется денежная реформа 2022 года

После Нового года в России начнется денежная реформа. Главным нововведением станет появление цифрового рубля — третьей формы денег наряду с наличными и безналичными средствами. В теории она может стать более защищенной от мошеннических действий, а также снизить издержки. Добиться этого планируют за счет финансовых операций без участия коммерческих банков.

В 2022 году россиянам пообещали провести крупнейшую с 1990-х денежную реформу. Ее основой станет внедрение цифрового рубля — новой формы денег, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными средствами.

Заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что новую валюту начнут тестировать сразу после новогодних праздников, участвовать в этом будут 12 банков. Пока цифровой рубль будут пробовать в обращении между банками и физическими лицами, написал «Интерфакс».

Что такое цифровой рубль

Криптоэксперт Евгений Каминский рассказал «360», что цифровой рубль представляет собой некий токен, то есть цифровой заменитель ценных бумаг. Эксперт в цифровой экономике Арсений Щельцин добавил, что применяться он может в самых различных сферах, но на первых порах, скорее всего, будет использоваться в транзакциях от государства физическим лицам, например в качестве социальных выплат, зарплат работникам бюджетных учреждений.

Цифровой рубль придет и в бизнес — в виде дотаций, распределения грантов, господдержки и так далее. С его помощью государство сможет более точечно распределять целевое финансирование.

«Например, у нас есть дотация — президент дает выплату на детей. Потратить вы ее можете только на ребенка. Цифровым рублем можно будет оплатить только те вещи, которые правительство прописало в указе», — пояснил Каминский.

Цифровой рубль также решит проблему неподконтрольности небольших платежей — до 600 тысяч.

«Любой платеж будет записываться в так называемый блокчейн. Так что государство будет видеть любую транзакцию от человека к человеку, это будет подконтрольно», — заметил Каминский.

Снизить роль банков

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков добавил, что цифровой рубль позволит убрать посредника между Центробанком, который выпускает деньги, и конечным потребителем. Посредником в этой ситуации является коммерческий банк.

«Современные технологии легко позволяют сделать это все внутри одной цифровой платформы, которая будет у Центробанка. И техническая прослойка от эмитента (организация, которая выпускает ценные бумаги, — прим. ред.) к магазину, в котором человек заплатил за молоко, не нужна», — пояснил Поярков.

Главным плюсом цифрового рубля, по мнению экспертов, станет то, что он позволит снизить издержки при проведении финансовых операций. К тому же отсутствие посредника, по мнению Арсения Пояркова, сделает денежные отношения более прозрачными.

«Цифровой рубль создает одноуровневую систему платежей, внутри которой человек сможет расплачиваться точно так же, как и сейчас, но без привлечения банков», — добавил Поярков.

Еще одним плюсом цифрового рубля эксперты назвали его безопасность. По мнению Арсения Щельцына, такие деньги будет сложнее украсть, а прозрачность системы даст больше технических возможностей по отмене платежей.

«Но появятся ли они де-юре, узнаем позже», — добавил он.

Для простых россиян изменения пройдут почти незамеченными, считают эксперты. Платить не станет сложнее — возможно, появится приложение, аналогичное мобильным банкам, но оно будет работать напрямую с центральным регулятором.

«В теории для человека вообще ничего не поменяется по сравнению с тем, что есть сейчас, просто будет другое приложение — например, не „Сбербанк Онлайн“, а какой-нибудь „Центробанк Онлайн“, через который можно будет цифровом рублем расплачиваться», — заключил Поярков.