Финансист рассказал, когда уйдут из оборота пластиковые карты

Количество виртуальных и аналоговых кредитных карт в пользовании у россиян в 2022 году станет почти равным. Но через пару лет физические платежные носители будут уже совсем не популярны, рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — процитировало эксперта РИА «Новости».

Он предрек, что через несколько лет продолжать пользоваться пластиком захотят не больше 15% от всех клиентов банков, и продиктовано это будет не удобством использования, а восприятием физического носителя как красивого аксессуара.

Также в цифру все больше будет переходить самый крупный вид кредитования — ипотека. Спиваков отметил, что больше всего в переходе на полностью удаленные сделки по ипотеке стопор заключается в необходимости идентификации при открытии счета и усиленно контролируемая электронная подпись. При этом, по словам финансиста, многие компании-застройщики готовы заключать удаленные сделки в столицах, а вот в регионах представители недвижимости к такому переходу не спешат.