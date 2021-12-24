Специалист развенчал главные мифы о биометрии

Руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-банка Альберт Усенко обсудил с «Российской газетой» наиболее распространенные мифы о биометрии.

Первый миф заключается в том, что система небезопасна. Усенко заверил, что это не так, поскольку биометрические данные хранятся в ЕБС (Единая биометрическая система), а персональные — на серверах в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Они не связаны напрямую, поэтому мошенниками не удастся воспользоваться биометрическими данными, если они ими завладеют.

Суть второго мифа в опасении, что за человеком будут следить благодаря биометрическим данным.

«Но при этом каждый из этих пользователей почему-то забывает, что имеет учетную запись в соцсетях и мессенджерах, куда ежедневно загружает фото и видео, и обменивается голосовыми сообщениями», — цитирует специалиста сайт «Аргументы и факты».

Третий миф — многие уверены, что близнец или очень похожий на них родственник сможет сдать за другого человека биометрические данные и пройти идентификацию. Усенко развеял это заблуждение. Он объяснил, что в системе используется модель, построенная на основании снимка, а не само фото.