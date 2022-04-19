Инфекционист Малиновская заявила, что все больше молодых людей попадают в больницу с коронавирусом

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что все больше людей до 35 лет попадают в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По ее мнению, это связано с тем, что пожилые люди более ответственно относятся к противоэпидемическим мерам: носят маску и идут на ревакцинацию. Молодые люди осторожность не соблюдают и заражаются чаще. В итоге примерно треть пациентов «красной зоны» моложе 35 лет, заключил Малиновская.