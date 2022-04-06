Новый штамм коронавируса ХЕ обнаружили в Великобритании. Он является рекомбинацией двух подвариантов «омикрона» и распространяется быстрее «стелс-омикрона». Новая мутация может вызвать небольшую вспышку заболеваемости, но не приведет к тяжелым или летальным случаям на фоне сформировавшегося коллективного иммунитета.

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса ХЕ. Ученые выделили три разные линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот: XD, XE и XF. Линии XF и XD представляют комбинацию вариантов «дельта» и сублинии «омикрона» BA.1. XE — это соединение подвариантов «омикрона» BA.1 и BA.2. Новый штамм может оказаться на 10% более заразным, чем «стелс-омикрон», который распространился в большинстве стран мира, писало «РИА Новости».

Самые первые случаи заболевания в Великобритании обнаружили в январе этого года. В конце марта их было уже 763. Несколько инфицированных обнаружили также в Китае, Таиланде и США. Пока что власти Великобритании отметили, что число зараженных недостаточно велико для того, чтобы делать точные выводы, сообщило издание Independent.

Новый вариант напоминает «стелс-омикрон». Среди его симптомов — насморк, боль в горле, чихание и кашель. Так же, как и при «стелс-омикроне», вакцинированные болели ковидом.

Помимо штамма XE из Великобритании, в Китае зафиксировали появление нового подварианта «омикрона». Мутацию обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу. Ученые пока что считают, что болезнь будет протекать в легкой форме, как и другие штаммы, основанные на «омикроне».

Кроме того, днем 6 апреля стало известно о первом случае заражения штаммом коронавируса ХЕ на территории Индии.

Короткая вспышка

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов уверен, что у штамма XE вряд ли будут уникальные свойства, которые приведут к подъему заболеваемости.

Однако другие специалисты все же не исключают небольшой рост количества заболевших, если штамм окажется в России. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, а также доктор биологических наук Петр Чумаков напомнил «360», что мутировавшие вирусы с течением времени становятся более заразными. Одновременно с этим уменьшается их патогенность и болезнетворность. В результате вспышка заболевания проходит быстро.

Когда появился штамм „дельта“, он медленно распространялся и характеризовался летальностью. Больницы были забиты пациентами. Другая ситуация с „омикроном“: он пришел быстро, и где-то за месяц мы оказались на пике заболеваемости. Если инфекция будет распространяться еще быстрее, это будет короткая вспышка, которая не будет представлять опасности, особенно на фоне коллективного иммунитета Петр Чумаков.

Такого же мнения придерживается инфекционист Юрий Венгеров. Он рассказал, что новые варианты коронавируса более заразны, но не несут в себе опасности.

«Мутации непредсказуемы, но сейчас у них можно отследить закономерность. На протяжении всей эпидемии новые штаммы вызывали менее тяжелую болезнь, но в то же время были более заразными», — рассказал инфекционист.

Он напомнил, что в начале пандемии ковид имел специфичные симптомы и врачам было легко поставить диагноз. Однако сейчас его сложно отличить от других респираторных инфекций.