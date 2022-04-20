Роспотребнадзор рассказал о ситуации с COVID-19 в стране

В настоящее время в России не зафиксировано новых вариантов коронавируса. Доминирующим является подвил «стелс-омикрон», на него приходится порядка 80% всех заражений COVID-19. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний „омикрона“ BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD и других», — сказал он.

Он уточнил, что в России в настоящее время фигурируют две основные сублинии штамма «омикрон» — ВА.1 и ВА.2. Последний также называют «стелс-омикрон», к концу марта его доля достигла порядка 80% и с тех существенно не меняется.

Хафизов не исключил, что изначальный вариант «омикрона» ВА.1 может пропасть совсем. Однако с учетом значительной разницы в геномах двух вариантов возможно, что оба варианта будут поддерживать друг друга до тех пор, пока не появится кардинально новый штамм или большинство людей не получат иммунитет и к первому, и ко второму варианту вируса.

Накануне, 19 апреля, оперштаб зафиксировал резкий рост числа госпитализаций с COVID-19. За сутки в больницы попали 3462 человека — на 227,2% больше по сравнению с 18 апреля. Было выявлено 8640 новых случаев заболевания, 235 человек умерли. Выздоровели и выписались из больниц 16 763 человека — это на 17% больше, чем день назад.