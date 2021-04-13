Встреча президентов России и США выгодна всем. Политолог назвал плюсы саммита

Предложение президента США Джо Байдена провести саммит с президентом России Владимиром Путиным выгодно всем. Это смягчит отношения между двумя мировыми державами и приведет к деэскалации конфликта на юго-востоке Украины. Таким мнением с «360» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Он пояснил, что США в данный момент постоянно отвлекаются от своих первоочередных проблем на ситуацию в Восточной Европе. Администрации Байдена нужно справиться с миграционным кризисом и Китаем, которому неофициально объявили холодную войну.

«Понятно, что ситуация на юго-востоке Украины требует деэскалации, поэтому Байден и сделал достаточно неожиданное предложение провести саммит, как это было в 2018 году», — пояснил он.

Малек Дудаков отметил, что по итогам переговоров новых договоренностей между Россией и США можно не ждать. Но сама встреча президентов будет достаточно важной.

«Это может успокоить отношения между двумя странами. Как минимум даст понять, что администрация Байдена настроена на диалог, а не просто на конфликт, что для Москвы очень важно. Кроме того, это знак того, что ситуацию на востоке Украины можно не доводить до войны», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что простых переговоров для решения накопившихся проблем между двумя странами недостаточно. Поэтому требуется личная встреча руководителей держав один на один.

Разговаривать всегда лучше, чем бряцать оружием и воевать Малек Дудаков политолог-американист.

Байден, со своей стороны, получит спокойную ситуацию на востоке Украины и сможет сконцентрироваться на проблемах, которые сейчас волнуют США.

Беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла вечером во вторник, 13 апреля, по инициативе Белого дома. В пресс-службе Кремля сообщили, что Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22−23 апреля.

Кроме того, того американский президент высказал заинтересованность по нормализации отношений между двумя странами и взаимодействия по острым проблемам. Речь идет о обеспечении стратегической стабильности и контроле над вооружениями, а также ядерной программе Ирана, ситуации в Афганистане и изменении климата.

Для обсуждения этих вопросов президент США предложил в ближайшей перспективе провести личную встречу на высшем уровне.

Мировые лидеры не оставили без внимания и ситуацию на юго-востоке Украины. Президент России Владимир Путин рассказал собеседнику о политическом урегулировании конфликта в соответствии с Минскими договоренностями.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что Джо Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране.

Это вторая личная беседа президента России Владимира Путина с Джо Байденом с января 2021 года.