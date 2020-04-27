Первомай в изоляции. Почему сенаторы и депутаты против переноса праздников

В Госдуме и Совете Федерации выступили против переноса майских праздников. Дополнительные выходные после снятия карантина ударят по и так пострадавшим от коронавируса экономике и бизнесу. А смысл праздников потеряется.

В Госдуме не поддержали идею перенести первые майские праздники на более поздний срок. Опрос россиян на эту тему на портале «Новости Mail.ru» показал, что треть респондентов считает это хорошей идеей, потому что после выхода из самоизоляции у людей появится возможность полноценно отдохнуть. Однако глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов подчеркнул, что пандемия уже ударила по экономике и бизнесу. Дополнительные выходные усугубят нанесенный им ущерб.

«Дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться», — заявил РИА «Новости» парламентарий.

Это мнение разделяет депутат Ольга Павлова. Она напомнила, что приближающиеся майские «каникулы» — не просто длинные выходные, а государственные праздники, приуроченные к памятным для страны датам.

«За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны», — подчеркнула она.

В Совете Федерации также уверены, что переносить праздники не нужно. Если смотреть на них как на дни отдыха, то многим россиянам с избытком хватило нерабочего апреля, считает первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если говорить о них как о праздниках, когда есть что вспомнить, есть с чем поздравить друзей, какие-то фильмы посмотреть, то они все равно состоятся [в положенные даты] — и День Победы, и Первомай. С точки зрения организационно-технологической ничего трогать не надо», — пояснил сенатор «360».

Осторожность и благоразумие

Несмотря на режим изоляции, россияне активно закупаются принадлежностями для пребывания на природе. По данным интернет-магазинов, продажи мангалов и товаров для отдыха на свежем воздухе подскочили в десятки раз. Но если люди смогут усидеть дома, пика заболеваемости COVID-19 в России может и не быть.

Рязанский уверен, что люди вряд ли «рванут в парки и начнут готовить шашлыки». Скорее всего, они проявят осторожность и благоразумие. Плюс правоохранители наверняка усилят бдительность.

«А что касается мангалов, если такая статистика есть, то это обусловлено тем, что большое число людей самоизолировались в пригороде. Поэтому не думаю, что это связано со столичными явлениями. Думаю, [покупают мангалы] те, кто изолировались на дачных участках», — сказал сенатор.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко также убеждена, что рост дистанционных продаж мангалов говорит не о желании россиян выбраться на пикник в парк, а о подготовке к встрече праздников на дачах.

«Конечно, будет неплохо пожарить мясо после трудового дня на свежем воздухе, на своем садовом участке. Надеюсь, граждане понимают риск для своего здоровья и здоровья окружающих, будут выполнять все необходимые требования режима повышенной готовности», — добавила Святенко.