Россияне начали готовиться к майским праздникам

Пресс-службы интернет-магазинов Ozon и Wildberries сообщили, что продажи садового инвентаря, принадлежностей для отдыха на открытом воздухе и мангалов в последние дни выросли в десятки раз. Судя по всему, россияне готовятся провести майские праздники на дачах.

Как сообщила РБК директор по развитию бизнеса в Ozon Анна Карпова, увеличение продаж товаров для дачи впервые было отмечено еще в конце февраля

«В этом году россияне начали готовиться к дачному сезону на две недели раньше: с одной стороны, это было связано с теплой погодой в тот период, с другой — москвичи присматриваются к дачам в Подмосковье, чтобы еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром», — рассказала Анна Карпова.

Поскольку россияне из-за режима самоизоляции не могут ходить в оффлайн-магазины, на сетевых торговых площадках продажи садового инвентаря выросли на 85%, газона и удобрений — на 150%, садовой техники — на 155%.

Как сообщила Карпова, вдвое выросло количество проданной садовой мебели и мангалов.

По данным Wildberries, в апреле спрос на садовую технику и удобрения вырос в 13 раз, на инвентарь — в восемь раз, на бензопилы — в 24 раза, на газонокосилки — в 43 раза. Количество упаковок проданных удобрений увеличилось в 100 раз.

Правительство России скорее всего продлит режим самоизоляции на майские праздники. Решение о послаблении сдерживающих мер будет принято в конце апреля, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом регионе.