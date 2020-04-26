Если россияне не сорвутся на майских праздниках, и не устроят многолюдные посиделки, пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может не случиться. Уже сейчас темпы роста зараженных снизились с 30% до 10% в день.

Об этом заявила глава Росптребнадзора Анна Попова. Ее слова приводятся в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика, пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили», — объяснила она.

Попова подчеркнула, что срыв на праздники она рассматривает как самый большой риск сегодняшнего дня. Ограничительные меры сыграли положительную роль, но срыв на майские может вернуть заболеваемость к исходной точке. Глава Роспотребнадзора попросила россиян оставаться дома — «должны сами себе, своим близким».

Попова добавила, что после отмены самоизоляции для заведений общественного питания будут изменены правила работы, а россиянам придется поменять многие свои привычки.

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — перечислила Попова.

По данным крупнейших интернет-магазинов, в конце апреля продажи дачной техники, оборудования семян и мангалов выросли в десятки раз.