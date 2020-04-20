    20 апреля 2020, 10:15

    Треть россиян поддержали перенос майских праздников

    Юлия Булыгина

    Треть россиян поддержала идею перенести майские выходные на более позднее время, чтобы отдохнуть после самоизоляции. Правда, примерно столько же человек предложили просто отменить майские праздничные дни в этом году.

    «Треть (34%) опрошенных назвали это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще 30% предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники. Нашлись и те, кто не понимает, зачем нужны переносы майских праздников — такая позиция у 27%», — цитирует РИА «Новости» результаты исследования портала «Новости Mail.ru».

    Пока что большинство респондентов планируют на майские праздники остаться дома. Только 15% решили куда-нибудь съездить, причем из них 45% хотят поехать на дачу, 16% — в деревню, 15% — просто на природу, 9% — на шашлыки с друзьями, 7% — посмотреть другой город.

    Зато, если майские праздники перенесут, больше россиян собрались попутешествовать по России, 6% хотят поехать в Европу, а 2% — в азиатские страны.

    Каждый пятый опрошенный выбрал июнь для переноса майских праздников. Чуть меньше проголосовали за июль, август и сентябрь. 8% хотели бы присоединить эти выходные к новогодним праздникам.

    Опрос проводился среди пользователей проекта «Новости Mail.ru» с 14 по 16 апреля.