Треть россиян поддержали перенос майских праздников
«Треть (34%) опрошенных назвали это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще 30% предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники. Нашлись и те, кто не понимает, зачем нужны переносы майских праздников — такая позиция у 27%», — цитирует РИА «Новости» результаты исследования портала «Новости Mail.ru».
Пока что большинство респондентов планируют на майские праздники остаться дома. Только 15% решили куда-нибудь съездить, причем из них 45% хотят поехать на дачу, 16% — в деревню, 15% — просто на природу, 9% — на шашлыки с друзьями, 7% — посмотреть другой город.
Зато, если майские праздники перенесут, больше россиян собрались попутешествовать по России, 6% хотят поехать в Европу, а 2% — в азиатские страны.
Каждый пятый опрошенный выбрал июнь для переноса майских праздников. Чуть меньше проголосовали за июль, август и сентябрь. 8% хотели бы присоединить эти выходные к новогодним праздникам.
Опрос проводился среди пользователей проекта «Новости Mail.ru» с 14 по 16 апреля.