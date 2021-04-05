Первая женщина-капитан Египта стала жертвой фейковых новостей. Ее обвинили в блокировке Суэцкого канала

Скриншот статьи с лживым заголовком заставил людей поверить в то, что первая женщина-капитан из Египта Марва Элселехдар виновата в блокировке Суэцкого канала. Она подверглась жесткой критике и травле за то, чего не делала. Элселехдар, находившейся в то время на судне в сотнях километрах от Суэцкого канала, пришлось давать опровержения в своем Instagram и арабских СМИ.

Как рассказала Элселехдар «Би-би-си», когда вышли новости о перекрытии Суэцкого канала огромным контейнеровозом Ever Given, она с удивлением обнаружила в сети слухи о том, что она в этом виновата.

«Я была шокирована», — сказала Марва.

Слухи в первую очередь образовались после того, как в сети появился скриншот статьи, опубликованной на сайте Arab News, с заголовком о том, что она причастна к блокировке. На сайте действительно была статье о Марве, опубликованная 22 марта, но с совершенно иным заголовком. В ней рассказывали о ее успехах.

Поддельным скриншотом поделились десятки людей в Twitter и Facebook. Ситуацию усугубило и появление нескольких поддельных аккаунтов с ее именем в Twitter. Они также распространяли ложные утверждения о ее причастности к Ever Given. Марва сказала, что понятя не имеет, кто первым распространил эту историю и почему.

Она предположила, что могла стать целью из-за того, что является успешной женщиной в этой сфере или египтянкой.

Во время блокировки Суэцкого канала Эльселедар работала первым помощником капитана, командуя кораблем «Аида IV», находящимся в сотнях километров оттуда, в Александрии. Это судно выполняет миссии по снабжению маяка в Красном море. А также используется для обучения курсантов Арабской академии науки, технологий и морского транспорта (AASTMT).

Когда появились слухи, она опасалась того, как это отразится на ее карьере. Фальшивая новость была на английском языке и распространилась по разным странам.

«Я так старалась опровергнуть то, что было в статье, потому что это влияло на мою репутацию и все усилия, которые я прилагала, чтобы быть там, где я сейчас», — сказала Элселехдар.

Она дала опровержение в своем Instagram и интервью для разных СМИ.

Она отметила, что среди тонны негативных и резких комментариев под фальшивыми новостями она нашла и другие — поддерживающие и добрые от обычных людей и тех, с кем она работала.

«Я решила сосредоточиться на поддержке и любви, которые получаю, и мой гнев превратился в благодарность», — рассказала она «Би-би-си».

К тому же это добавило ей популярности.

В следующем месяце Марва Эльселехдар будет сдавать последний экзамен на получение полного звания капитана и надеется, что сможет и дальше быть образцом для подражания для женщин в этой отрасли.

«Я обращаюсь к женщинам, которые хотят работать на море, — боритесь за то, что любите, и не позволяйте никакому негативу повлиять на вас», — добавила Марва.

Путь к капитанству

Эльслехдар работает в этой области уже 10 лет. Во многом она стала стала известна, потому что является первой женщиной-капитаном в Египте. Этим достижением она открыла дорогу другим девушкам в морской флот.

Как она рассказывала в интервью для Arab News, когда она поняла, что хочет связать свою жизнь с морем, брат и мама поддержали ее. Отец был обеспокоен трудностями, с которыми дочь могла столкнуться в этой области, но против учебы возражать не стал. Тогда она подала заявку в академию, несмотря на то, что учебное заведение тогда принимало только мужчин.

Тогдашний президент Египта Хосни Мубарак провел исследование в области морского права и обнаружив, что никаких юридических преград для Эльслехдар нет, разрешил ей пройти тесты для получения капитанской лицензии. Пройдя их, она приступила к учебе.

«Я начала свой путь на кафедре как единственная женщина среди 1200 студентов. Я столкнулась с трудностями в адаптации, особенно в течение первого года, но поддержка со стороны окружающих — и моя собственная способность верить в свою мечту — помогли мне преодолеть эти трудности, и я закончила учебу в 2013 году», — рассказала она.

На протяжении всей учебы и работы она постоянно сталкивалась с сексизмом. Марва получала отказы в приеме на работу, потому что женщин просто не хотели брать на борт. На данный момент женщины составляют лишь 2% моряков в мире.

«Люди в нашем обществе до сих пор не принимают идею о том, что девушки могут долгое время работать в море вдали от своих семей. Но когда вы делаете то, что любите, вам не обязательно искать одобрения у всех», — отметила Марва.

Некоторые рейсы, в которые она уходит, могут быть долгими и трудными и длятся до месяца и больше. В таких поездках она обычно является единственной женщиной среди мужчин.

«Вначале было несколько сложно, но потом мы объединились в одну команду и поровну распределили задачи. И из-за продолжительности этих поездок мы все становимся как братья и сестры», — добавила она.

После окончания учебы она дослужилась до первого помощника капитана и попала в командование «Аиды IV». В 2015 году она была в командном составе судна, когда оно первым прошло по расширенному Суэцкому каналу. Это сделало ее одновременно самой молодой женщиной капитаном и первой женщиной-капитаном из арабских стран в этих водах.

В 2017 году Марва также была удостоена чести президента Абдель Фаттаха ас-Сиси во время празднования Дня женщин Египта. Она была горда этой наградой и отметила, что для нее это еще и демонстрации заинтересованности государства в расширении прав и возможностей египетских женщин и назначении их на руководящие должности. В последнее время египетские женщины осваивают многие профессии, в которых традиционно мужчин было больше.

Эльзелехдар, которой уже почти 30 лет, мечтает получить степень магистра и доктора философии. Она также надеется, что замужество и создание семьи не помешают ее карьере.