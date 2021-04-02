Суэцкий канал задумали расширить после ситуации с застрявшим судном

Русло Суэцкого канала могут расширить. Администрация бесшлюзового водного пути готова это сделать, чтобы в будущем не повторилась ситуация с застрявшим судном.

Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло. Сейчас специалисты изучают, возможно ли это сделать, сообщил глава администрации водного пути Усама Рабиа изданию Al Arabiya.

Во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. Несколько сотен судов собрались в очередь. Движение восстановили лишь к вечеру 29 марта.

В четверг, 1 апреля, советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш сообщил, что владелец судна Ever Given планирует выплатить компенсацию за причиненный ущерб, сообщила «Газета.ру». Так как конфликт будет разрешен мирно, то задержание капитана судна и применение к нему каких-либо юридических мер исключено. Компенсацию владельцам судов, стоявших в «пробке» из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.