Все застрявшие в пробке из-за контейнеровоза Ever Given суда прошли через Суэцкий канал

Огромная пробка, которая образовалась в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, рассосалась. Все 422 судна разошлись своими курсами. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа.

«Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала», — цитирует РИА «Новости» Рабиа. Он отметил, что операцию повели в кратчайшие сроки благодаря усилиям работников канала.

В эти дни Суэцкий канал работал не по расписанию, а круглые сутки.

23 марта огромный контейнеровоз Ever Given, который шел из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью перегородил Суэцкий канал. Несколько сотен судов собрались в очередь. Утром 29 марта Ever Given вернули на фарватер, но позже судно снова застряло из-за плохой погоды. Навигация полностью возобновилась к вечеру этого дня.

Ранее Рабиа заявил, что водная артерия из-а ЧП понесла большие убытки. Сумма ущерба может достигать миллиарда долларов. Он подчеркнул, что компенсировать потери будут страховые компании.