СМИ: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал, сняли с мели. Ранее сообщалось, что если грузовое судно не удастся спустить на воду, то его начнут разгружать 30 марта.

Спасательная команда сняла с мели контейнеровоз 29 марта. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

Пока неизвестно, как скоро восстановится движение через Суэцкий канал.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 24 марта. В результате Суэцкий канал оказался полностью перекрыт — своей очереди на пересечение ждут более 300 судов. Каждый день ожидания обходится потерями в около 9,6 миллиарда долларов.