Первая атака Байдена. Удар по Сирии показал отношение новой власти к Ирану

Джо Байден впервые с момента вступления в должность президента США отдал приказ о военной операции. Американцы нанесли авиаудар в Сирии по объектам, связанным с проиранским ополчением. Так Байден продемонстрировал оппозиции, что не пойдет на уступки Ирану. В Москве решение осудили, так как подобные действия могут привести к эскалации ситуации во всем регионе.

О приказе Байдена сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, удар носил оборонительный характер и был ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев в феврале.

«По указанию президента Байдена Вооруженные силы США ранее этим вечером нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, которая используется поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии. Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на контингент США и коалиции в Ираке», — говорится в заявлении Пентагона.

Другой источник рассказал изданию Politico, что авиаудары предназначались для того, чтобы не дать группе противников атаковать контингент в будущем. Американские военные провели операцию без помощи союзников. Однако Кирби заявил, что США сделали это не без консультации с партнерами.

Американцы ударили по объектам на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. Их использовали поддерживаемые Ираном группы боевиков для переброски оружия и других товаров через границу. По словам представителя Пентагона, цели выбрали на основе их связи с группами ополченцев, которые, по мнению официальных лиц, совершили теракты в Ираке. Всего в ходе операции истребители сбросили семь высокоточных бомб весом более 200 килограммов на семь целей.

В США отметили, что о большом количестве человеческих жертв говорить не приходится. В то же время центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии объявил, что погибли как минимум 17 бойцов иракского шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

«Операция является недвусмысленным сигналом: президент Байден будет защищать американских военнослужащих, а также военнослужащих партнеров по коалиции. В то же время мы действовали целенаправленно, чтобы снизить эскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке», — отметил Кирби.

Байден не пойдет на уступки Ирану

Ударом по Сирии Байден продемонстрировал оппозиции внутри страны, что не пойдет на какие-либо уступки по отношению к Ирану, несмотря на интерес главы США к возобновлению переговоров по поводу ядерной сделки. Президент также дал понять, что будет продолжать геополитические и военные аспекты антииранской стратегии своего предшественника — Дональда Трампа. Об этом в разговоре с «360» заявил американский политолог Эндрю Корыбко.

При этом, по его словам, рядовых американцев военная операция в Сирии не волнует. Они слишком сильно сосредоточены на внутренних политических и экономических проблемах страны.

Некоторые все же гневно высказались о приказе Байдена в Сети, потому что считают, что США не стоит сильнее углубляться в конфликты за рубежом. Другие, однако, высоко оценили это решение, потому что Байден показал, что он жестко относится к Ирану Эндрю Корыбко.

Реакция Москвы

Российская сторона осудила удары США по Сирии. Такой ход может привести к эскалации ситуации во всем регионе, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это совершенно неправомерно, поскольку речь идет о бомбежке территории суверенного государства. <…> Это не террористы, это ополченцы, и нет никаких оснований здесь для бомбежек. Складывается впечатление, что США заинтересованы не в борьбе с террористами в Сирии, а в разжигании этого конфликта там, чтобы он тлел там беспрерывно», — подчеркнул Джабаров.

Он напомнил, что Сирия обладает современными вооружениями, в том числе установками С-300, и американцы должны быть предельно аккуратны. В МИД РФ также негативно отреагировали на действия США. Там их назвали недопустимым нарушением норм международного права.

«Удар был нанесен по территории суверенного государства — члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», — заявил РИА «Новости» источник в МИД РФ.

Собеседник агентства добавил, что Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ*». Об этом упомянул и Корыбко. По его словам, Иран незаменим для антитеррористических действий Сирии, но США хотят «возродить использование террористических группировок в стране, чтобы заставить Дамаск пойти на политические уступки».

Участники конфликта и ядерная сделка

На прошлой неделе Штаты заявили о готовности начать переговоры с Ираном и отказались от обвинений его в срыве ядерной сделки. Их выдвигала предыдущая администрация. Формально ничего не изменилось, однако действия США стали сигналом к поиску компромиссов. Иран положительно отреагировал на шаг американцев.

Всего в конфликт вовлечены четыре страны: США, Ирак, Иран и Сирия. На это обратил внимание глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

«Но только одно из них — США — открыто применяет военную силу с санкции государства. Происходит это в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом „зеленой“ зоны в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены, когда ответственные за этот обстрел назначаются самым банальным образом — из числа геополитических оппонентов. Тем самым США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права», — подчеркнул сенатор.

В феврале боевики нанесли несколько ударов по используемым военнослужащими США объектам. Они находились вблизи международного аэропорта Эрбиль. Тогда пострадали пять американцев. В субботу же ударили по авиабазе Балад. Там находится персонал, который обслуживает американские истребители. В понедельник еще две ракеты упали около посольства США в Багдаде.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.