МАГАТЭ договорилось с Ираном о продолжении инспекций ядерных объектов

МАГАТЭ удалось договориться с властями Ирана о продолжении мониторинга ядерных объектов страны. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

«Интенсивные консультации принесли хорошие результаты. У нас есть временная договоренность. МАГАТЭ продолжит необходимые операции по мониторингу и верификации в Иране», — написал Гросси в Twitter.

Также в совместном заявлении агентство и Иран уточнили, что инспекции объектов продолжатся максимум в течение трех месяцев. Такое условие прописано в соглашении. Глава МАГАТЭ приехал в Иран, чтобы убедить власти разрешить осуществлять в полном объеме мониторинг ядерных объектов. Начиная с 23 февраля в Иране начнет действовать новый закон, который ограничит доступ инспекторов агентства.

Ранее министры иностранных дел Франции Германии и Великобритании обсудили вопросы восстановления ядерной сделки с Ираном. Они подтвердили заинтересованность в продолжении консультаций и предложили привлечь к ним Россию и Китай.