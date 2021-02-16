ФСБ разгромила финансистов ИГ* в Крыму и Татарстане

В Татарстане и Крыму задержали группу финансистов террористической организации «Исламское государство»*. Они собирали деньги боевикам под видом благотворителей. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации „Исламское государство“*, запрещенной на территории РФ», — приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные с 2015-го по 2019 год через сообщества в Сети собирали деньги на нужды боевиков под видом благотворителей. Во время обысков у них нашли и изъяли компьютеры, средства связи и носители информации. Следователи завели дела по уголовной статье «Содействие террористической деятельности».

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.