СМИ: несколько человек погибли в результате авиаудара США по Сирии

Несколько человек стали жертвами удара, которые нанесли ВВС США по объектам проиранского ополчения в Сирии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

Собеседник издания имел основания полагать, что удар привел к гибели людей.

ВВС США атаковали объекты в Восточной Сирии, ответив таким образом на обстрел своих сил. Данную информацию подтвердил Пентагон. Его представитель Джон Кирби рассказал, что американские военные разрушили объекты контрольно-пограничного пункта. Они использовались военнизируемыми группировками, который поддерживал Иран.

В военном ведомстве отметили, что этот шаг стал ответом на нападения на на американские и коалиционные войска в Ираке, написало РИА «Новости». Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что американские военнослужащие опирались на разведывательную информацию иракской стороны. Военные уверены в точности нанесенного удара.

Зеленую зону в Багдаде обстреляли 22 февраля. Там находятся иракские госучреждения и зарубежные посольства, в том числе представительство США.