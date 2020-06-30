Украине предрекли смену формы правления. Грядет паралич власти?

Владимир Зеленский — последний президент Украины, а в самой стране скоро сменится форма правления. Так посчитал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. А «360» решил заглянуть в будущее и понять, возможен ли вообще такой поворот.

По мнению Рабиновича, на Украине вероятна смена формы правления на парламентскую республику. Депутат считает, что с командой бывшего президента страны Петра Порошенко «было все понятно», а нынешнее руководство — «временщики», ничего не понимающие в хозяйствовании.

Нынешний президент Владимир Зеленский, напомнил Рабинович, на выборах заручился поддержкой трех четвертей украинцев, но его поступки разочаровали большинство их них. В связи с этим Рабинович отметил, что Зеленский может быть последним президентом Украины, а сама страна превратится в парламентскую республику. Между прочим, больше половины простых украинцев не доверяют нынешнему президенту.

Паралич власти

Мы попытались разобраться в деталях и узнали, насколько возможно сменить форму правления на Украине и нужно ли это стране. Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с «360» напомнил, что на Украине за последние 16 лет несколько раз менялась форма правления. Это началось с «оранжевой революции», когда избрался Виктор Ющенко, Украина стала президентско-парламентской республикой. До Ющенко полномочия президента были серьезнее. Однако после Ющенко, когда к власти пришел Виктор Янукович, возможности главы государства снова расширились, однако Рада сохранила ряд привилегий.

При Петре Порошенко увеличились полномочия региональных властей, произошла децентрализация власти.

Здание Верховной рады Украины в Киеве / Источник фото: РИА «Новости»

Данюк объяснил, что Рабинович смотрит на происходящее с точки зрения своей оппозиционной партии. Его позиция в том, что существующий на Украине кризис связан с тем, что во время голосования за того или иного кандидата в президенты люди им очаровываются, а потом он дискредитирует существующую политическую систему и она не работает. И в этих условиях справедливо утверждать, что может произойти смена не только власти, но и политической системы, так как президентская власть неэффективная.

Рабинович говорит от лица очень значительной части украинского населения, которое не только недовольно Зеленским, но которое в целом разочаровано в том, что на Украине может что-то поменяться при избрании нового президента Никита Данюк.

По сути, трансформировать политическую систему не сложно. Нужно лишь, чтобы был принят соответствующий закон, его должно одобрить большинство членов Верховной рады. Вот только лоббировать такой закон никто не будет, поэтому сделать это могут лишь представители оппозиционных партий.

В то же время Данюк уверен, что для Украины парламентская республика — не лучшее решение. По его мнению, целесообразней федерализация страны. Спасительно не изменение формы правления, а он людей, находящихся в верхушке власти.

«Единственным спасением от дальнейшего развала Украины может быть федерализация, где регионы будут максимально автономными и с точки зрения бюджета, и культурной, и образовательной политики. Это, по сути, тот путь, по которому должна была идти Украина, но в силу разных обстоятельств этот процесс был специально пересмотрен», — поделился Данюк, отметив, что теперь любые разговоры о расширении полномочий приравниваются к призывам не просто изменить конституционный строй, а его «демонтировать».

Монумент Независимости Украины в Киеве / Источник фото: РИА «Новости» / Евгения Новоженина

Если Украина станет парламентской республикой, считает Данюк, то это приведет к еще большему «параличу власти». Дело в том, что внутри Верховной рады и правительстве часто возникают не просто противоречия, а целые потасовки. Более того, парламентская республика работает там, где функционируют соответствующие государственные институты. Однако на Украине такого нет.

При этом политик Вадим Колесниченко уверен, что Украина не откажется от президентской формы правления.

Внеочередные выборы?

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал «360», что пока сменить форму правления невозможно, потому что в парламенте не найдется нужного количества людей, которые отдадут голос «за» реформы.

При этом собеседник «360» не исключил, что могут произойти внеочередные президентские и парламентские выборы, благодаря которым достаточное число депутатов будут заинтересованы в том, чтобы привести политическую систему Украины в парламентскую.

Чтобы сменить форму правления, нужно собрать 300 голосов депутатов. Сначала идет простое голосование, потом подключается конституционный суд, который должен принять решение, не противоречащее Основному закону страны.

Сейчас доверие к Верховной раде низкое и продолжает падать уже полгода. Не исключено, что встанет вопрос о внеочередных выборах. Если нет, то мы будем доживать в этом бессмысленном правлении еще четыре года, пока президент Зеленский и такой парламент Михаил Погребинский.

Смену формы правления на парламентскую республику Погребинский считает целесообразной.