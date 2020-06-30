    30 июня 2020, 13:09

    Политик усомнился, что Украина откажется от президентской формы правления

    Артур Блянихов

    Политик Вадим Колесниченко обсудил с радио Sputnik предположение, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку страна близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.

    «Маловероятно, что Украина откажется от президентской формы правления по причине несостоявшейся государственности», — усомнился Колесниченко.

    По его словам, большая группа политических игроков хотела бы манипулировать главой государства и решать свои корыстные интересы через парламент.

    «Здесь есть целая база интересантов, и это „вашингтонский обком“», — продолжил эксперт.

    По его мнению, в зависимости от того, какое там будет принято решение, такой и будет форма правления в украинском государстве. Он заметил, что никто не исключает, что в связи с падением уровня жизни населения и нерегулированной жизнью страны Незалежная может просто распасться.

    «И тогда уже не о президенте пойдет речь, а о судьбе людей, которые окажутся под руинами распадающегося государства», — подытожил специалист.