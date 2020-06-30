Политик усомнился, что Украина откажется от президентской формы правления

«Маловероятно, что Украина откажется от президентской формы правления по причине несостоявшейся государственности», — усомнился Колесниченко.

По его словам, большая группа политических игроков хотела бы манипулировать главой государства и решать свои корыстные интересы через парламент.

«Здесь есть целая база интересантов, и это „вашингтонский обком“», — продолжил эксперт.

По его мнению, в зависимости от того, какое там будет принято решение, такой и будет форма правления в украинском государстве. Он заметил, что никто не исключает, что в связи с падением уровня жизни населения и нерегулированной жизнью страны Незалежная может просто распасться.

«И тогда уже не о президенте пойдет речь, а о судьбе людей, которые окажутся под руинами распадающегося государства», — подытожил специалист.