Зеленского назвали последним президентом Украины

На Украине скоро может смениться форма правления. Не исключено, что страна станет парламентской республикой, а Владимир Зеленский будет ее последним президентом.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил о такой возможности в эфире телеканала «112 Украина». Выпуск с его участием опубликован на YouTube.

Украинский парламентарий заявил, что с командой бывшего главы государства Петра Порошенко «было все понятно». Теперь же Украиной «руководят временщики», ничего не понимающие в хозяйствовании.

«Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них», — заметил Рабинович.

Зеленский на прошлогодних выборах, напомнил он, заручился поддержкой трех четвертей украинцев. Поступки власти разочаровали уже большинство из них. Кроме того, по словам депутата Рады, президент заигрывает с теми, кто за него голосовал. И ведет он себя таким образом, так как «не знает, что делать с государством».

Рабинович заметил, что еще в прошлом году рассуждал о перспективах Зеленского на президентском посту. Либо он станет самым успешным, либо последним президентом Украины.

«И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту» — подытожил Рабинович.