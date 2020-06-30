Больше половины украинцев заявили, что не доверяют Зеленскому

По данным опроса, несмотря на то, что 51% не доверяют Зеленскому, остальные 41% жителей приняли противоположную позицию. Остальным политикам, которые были в опроснике, респонденты чаще выражали недоверие.

Например, уровень доверия спикера Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия — 48%. У министра внутренних дел Арсена Авакова 13%, а у премьер-министра Дениса Шмыгаля всего 12%. Плохо доверяют украинцы и оппозиционным политикам. Юрию Бойко верят 22%, Петру Порошенко 17%.

Специалисты центра проводили опрос по месту жительства с 17 по 24 июня. Они узнали мнение более двух тысяч человек. Ранее рейтинг Зеленского упал до 38%. Кроме этого, сообщалось, что на Украине может смениться форма правления, и Зеленский будет последним президентом в стране.