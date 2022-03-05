Россияне бросились закупаться продуктами. Однако причин для паники нет

В России нет и не предвидится дефицита. Ограничения на покупку социально значимых товаров стали мерой по сдерживанию паники и спекуляций перекупщиков. Эксперты отмечают, что у страны достаточно мощностей, чтобы избежать продуктового кризиса и сейчас, и в будущем.

Защита от паники и спекуляций

Торговым сетям при необходимости разрешили вводить ограничения на продажу некоторых социально значимых товаров. Таким образом федеральные и региональные ретейлеры хотят свести к минимуму риски спекуляции перекупщиков. В некоторых регионах уже были случаи, когда люди скупали товары буквально тоннами, что не отвечает нуждам частного потребления.

Чтобы избежать подобных ситуаций, торговые сети попросили дать им самим «при необходимости ограничивать отпуск некоторых продуктов с минимальной наценкой в одни руки». Дефицита товаров нет, на складе их достаточно. Однако из-за высокого спроса продавцы не успевают пополнять полки.

В Минпромторге уверены, что такая мера позволит защитить россиян от спекулянтов и паники. Кроме того, в ведомстве считают, что заморозка наценки на социально значимые продукты питания, о которых уже объявили «О’Кей», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», снизит стоимость потребительской корзины.

Дефицита продуктов нет

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев подтвердил «360», что ограничения продажи некоторых социально значимых товаров действительно связаны с попыткой пресечь спекуляцию и ажиотажный спрос.

«По ресурсному обеспечению, по ресурсной базе, по наличию этих товаров никакого дефицита нет и не предвидится. Количества достаточно для того, чтобы удовлетворить текущий и даже слегка повышенный спрос. Ограничения были введены не потому, что этих товаров нет, а для того, чтобы не было ажиотажного спроса и дефицит не появился», — пояснил Беляев.

Он уточнил, что производители, оптовые и розничные торговцы располагают номенклатурой и объемом товаров, чтобы удовлетворить спрос, не выходящий за среднестатистические рамки. Финансовый аналитик призвал россиян не распространять психологическую нервозность, так как причин для нее нет и не предвидится.

Доктор технических наук, академик РАСХН Юрий Лачуга также отметил, что в России нет продуктового кризиса и оснований для его начала. По его словам, страна обладает достаточным количеством товаров собственного производства и даже экспортирует их за рубеж.

«В прошлом году экспорт и импорт продовольственных товаров сравнялся, мы не находимся на бюджете государства. Мы импортируем понятно что: киви, виноград, фрукты и прочую экзотику. А в остальном нам полностью хватает продуктов своего производства. И в этом году, и в будущем», — подчеркнул Юрий Лачуга.

Реформы в сельском хозяйстве

Лачуга напомнил о необходимости уделять больше внимания экономической политике в сельском хозяйстве и предоставлять больше кредитов и субсидий средним и мелким сельскохозяйственным предприятиям. О них нужно заботиться, ведь их возможности для маневров куда меньше, чем у крупных фирм, напомнил академик.

«Кроме того, цены на электроэнергию для сельских товаропроизводителей в разы хуже, чем для промышленности. Почему? Они не люди второго сорта, нельзя так относиться к крестьянам! Следующий момент: мы унаследовали от СССР прекрасную систему производств минеральных удобрений, но наши поля видят не более 20% от них», — рассказал он.

Ежегодно Россия обогащает удобрениями поля других стран мира. Лачуга поставил под сомнение целесообразность этой меры. Он напомнил, что страна обладает 52% чернозема мира. Недодавая не только минеральных, но и органических удобрений, государство, по его мнению, рискует просесть в почвенном плодородии. Та же Белоруссия вносит в три раза больше удобрений на поля, чем Россия, напомнил он.

Академик отметил, что Россия потеряла производство многих сельскохозяйственных машин. Сегодня за рубежом закупается многое из того, что раньше производили в стране, добавил он. Лачуга напомнил, что таким образом пополняются карманы «толстосумов зарубежных стран». Олигархам, по его мнению, пора понять, что производство средств производства должно быть на первом месте.

Закупка импортных товаров

По мнению экспертов, закупать мешками сахар, соль и крупы явно нет смысла — все они производятся в России. И нет оснований думать, что эти товары станут дефицитом. Если желание сделать запас все же есть и денег на это хватает, финансовые аналитики советуют купить продукты зарубежных марок, которые из-за санкций могут пропасть с прилавков. Это должны быть не скоропортящиеся товары или те, у которых вот-вот кончится срок годности. При этом они не советуют россиянам брать продукты, аналоги которых есть в РФ.