Эффективность ограничения наценки на продукты оценили в Минпромторге

Предложение крупнейших торговых сетей о заморозке наценки в 5% на четыре социально-значимых категорий продуктов питания приведет к снижению итоговой стоимости потребительской корзины. Как сообщил ТАСС, такую оценку инициативе ретейлеров дали в Минпромторге.

В ведомстве напомнили, что под ограниченную торговую наценку попадут овощи, молочная продукция, сахар и хлеб.

«Наиболее востребованные у покупателя базовые продукты, по оценке самих торговых сетей, дают 30−40% покупок от всех социально значимых товаров. Снижение наценки на эти товары — это единичный шаг, который снизит стоимость потребительской корзины», — заявили в министерстве.

Ограниченную наценку на четыре категории продуктов введут торговые сети «Ашан», «Атак», «Окей» и «Магнит». Они сами выберут, какие именно товары получат замороженную цену. Покупатели смогут их найти по ярким ценникам или пометке «Социальный товар».

Компании «ОКей» и «Тандер» (сеть «Магнит») введут ограничения наценки с 1 марта, Auchan Retail (магазины «Ашан» и «Атак») — с 3 марта.