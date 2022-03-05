Минпромторг подготовил меры по защите россиян от спекулянтов

В Минпромторге разрешили торговым сетям вводить ограничения на продажу некоторых социально значимых товаров в одни руки. Мера позволит защитить россиян от спекулянтов.

Крупнейшие федеральные и региональные ретейлеры, отметили в пресс-службе министерства, хотят свести к минимуму риски приобретения так называемыми перекупщиками продуктов с установленной минимальной наценкой.

В некоторых регионах РФ уже зафиксировали случаи, когда такие товары приобретали в очевидно большем объеме, чем необходимо для частного потребления — до нескольких тонн. Чтобы избежать подобных ситуаций, торговые сети попросили дать им самим «при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки».

Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу торговых организаций. Конкретные товары и параметры они определят в рамках профильных ассоциаций.