«Ашан» объяснил введение лимита на продажу социально-значимых товаров

Высокий спрос на товары с низкой наценкой заставил сеть супермаркетов «Ашан» ввести лимит на продажу. В беседе с РБК в пресс-службе ретейлера пояснили, что не успевают пополнять полки с товарами. В компании пояснили, что запасов на складе достаточно.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — объяснил представитель Auchan Retail.

Поэтому магазинам, где спрос чрезвычайно повышен, предложили клиентам не брать большой объем товаров сразу.

Сообщение о действующих ограничениях в супермаркетах, принадлежащих Auchan Retail Россия появилось в Telegram-канале «Москвач».

Источник фото: Telegram-канал «Москвач»

Администрация выложила фотографию из магазина «Атак» с объявлением, что один покупатель может купить не более 10 килограммов сахара, не более 10 бутылок растительного масла, пять упаковок муки по два килограмма и не более 10 упаковок бакалеи.

В компании отметили, что заморозкой скидок также воспользовались представители стороннего бизнеса, которые после закупки в супермаркете продают их с большей наценкой в своих торговых точках.

Auchan Retail вместе с компаниями «О’Кей» и «Тандер» (сеть «Магнит») первыми выступили с инициативой по заморозке наценки на уровне 5% по четырем социально-значимым продуктам питания: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей.

Ретейлеры оставили за собой право решать, какие именно товары станут для покупателей дешевле за счет низкой наценки. Все эти товары российского производства, с достаточным количеством на складе каждого магазина.

Ограничила наценку и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). В пресс-службе компании пояснили, что сэкономят на услугах маркетологов, так как продвижением товара займутся сами магазины. При этом перечень товаров начнут менять каждый месяц.

В Минпромторге заявили, что фиксированная наценка приведет к снижению общей стоимости корзины потребителя.