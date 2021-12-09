Пандемия доводит людей до жестокости. Связанные с ковидом убийства происходят по всему миру

Убийства, связанные с нервозом из-за пандемии, происходят по всему миру. Громкое преступление произошло в московском МФЦ «Рязанский». До этого похожие случаи были и в Европе, и в Азии, и в Африке.

Стрельба в МФЦ

Как сообщил «Коммерсант», Сергей Глазов рассказал следствию, почему устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский». Он сделал из охолощенного пистолета боевое оружие, чтобы защититься от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». После этого признания следователи решили отправить преступника на судебно-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, Глазов приехал в МФЦ «Рязанский» 7 декабря, в районе 15:15, оставив свой велосипед на улице. После этого он обратился к сотруднику центра Владимиру Шеменову, поскольку хотел получить талончик на получение паспорта, хотя 45 лет ему исполнилось еще 26 августа. В ответ на это Шеменов попросил Глазова надеть маску, что вызвало у него неадекватную реакцию. Следователи считают, что сначала он прыснул в лицо сотруднику струю перцового газа, а потом достал из-за пояса пистолет и убил его одним выстрелом в упор. Следующей его жертвой стал охранник МФЦ Алексей Рузлев, а после него он открыл беспорядочную стрельбу по посетителям.

Своей вины злоумышленник не отрицает, но говорит, что это нужно было ему для защиты от «верующих в коронавирус».

Убили из-за просьбы надеть маску

В сентябре схожий шок испытала немецкая общественность. Как писало Reuters, вечером 21 сентября в западном городе Идар-Оберштайн был убит 20-летний работник заправочной станции из-за просьбы надеть маску.

Прокуратура сообщила, что кассир АЗС попросил 49-летнего мужчину, который хотел купить пиво, соблюдать правила и надеть маску. Клиент отказался и ушел, но позже вернулся в маске, которую он снял, когда подошел к кассиру, но тот снова напомнил о правилах.

«Тогда преступник вытащил револьвер и выстрелил кассиру прямо в голову. Пострадавший упал на пол и мгновенно умер», — заявил журналистам прокурор Кай Фурманн.

Позже подозреваемый сам сдался полиции и заявил, что меры по борьбе с коронавирусом вызвали у него стресс.

В конце ноября аналогичная ситуация произошла на Тайване. Об этом писал Focus Taiwan. Мужчина по фамилии Чан пошел в продуктовый магазин около четырех часов утра в воскресенье, не надев маску. Продавец по фамилии Цай попросил его надеть ее, что разозлило 41-летнего клиента, и он ушел. Позже он вернулся в магазин уже в маске, но завязал ссору с продавцом. В ходе конфликта он вновь стянул с себя маску и швырнул ее в 30-летнего Цая.

По словам прокуратуры, Чан вернулся в магазин в третий раз около 5:25 утра и попросил о встрече с Цаем. Когда тот вышел к нему, Чан нанес ему в грудь несколько ножевых ударов, отчего продавец упал на пол. Медиков и полицию вызвали люди, находившиеся в тот момент на месте происшествия.

Когда Цая отвезли в больницу, он впал в кому, а спустя пару часов умер, не приходя в сознание. Попытки реанимировать его потерпели неудачу.

Суд постановил, что Чану будет грозить не менее 10 лет тюремного заключения.

Самоубийство из-за фальшивой вакцинации

Еще одно нападение произошло в Германии 8 декабря. Как сообщил Daily Mail, учитель немецкого языка убил трех своих дочерей и жену, а затем самого себя из-за того, что начальство жены узнало о том, что он сделал для нее поддельный сертификат о вакцинации, и пообещало строго наказать их за это.

Как выяснило следствие, погибшему было 40 лет, его жене было столько же, а дочерям — 10 лет, восемь лет и три года. Они жили в частном доме в Зенциге, в 32 километрах к югу от Берлина.

Считается, что Дэвид застрелил свою жену и дочерей из незаконного пистолета посреди ночи, прежде чем убить самого себя. Прокуратура сообщила, что каждая из девочек была найдена мертвой в собственной спальне.

Он оставил длинную записку, в которой рассказал о том, что подделал сертификат о вакцинации для своей жены, работавшей в Техническом университете в Вильдау. Когда ее начальство узнало об обмане, пригрозило строго преследовать пару по закону. В университете эту информацию уже подтвердили.

Дэвид испугался того, что его или его жену отправят в тюрьму, а дочерей заберут из семьи. Хотя новые законы Германии допускают тюремное заключение за подделку свидетельства о вакцинации, юристы говорят, что в данном случае это было бы маловероятно.

Сейчас следствие пытается выяснить, как долго семья находилась мертвой в своем доме, прежде чем их тела были обнаружены обеспокоенными соседями.

Убийства альбиносов

Еще одними жертвами пандемии стали альбиносы, проживающие в Африке. Они давно являются дискриминантной группой на континенте, поскольку часть людей верит, что альбинизм — это заразное проклятье. А COVID-19 стал еще одним способом увековечить этот миф.

«Считается, что они являются переносчиками того, что считается болезнью белого человека. Ковид пришел из Китая, где в африканском мировоззрении у людей светлая кожа, и поэтому они считаются носителями этой болезни», — заявила доктор Шарлотта Бейкер Business Insider. Подобные убеждения только увеличили агрессию в сторону альбиносов.

В некоторых странах Африки их даже начали называть «корона» или COVID-19, превращая их в козлов отпущения. Кенийское телевидение сообщало, что люди с альбинизмом вынуждены скрываться.

Помимо этого местные знахари, пользуясь невежеством людей и суевериями, закрепляют убеждения, что альбиносы обладают магическими качествами или что их части тел, используемые в зельях и снадобьях, приносят богатство, власть и удачу.

Эти мифы усиливают черный рынок, на котором торгуют волосами, конечностями и целыми телами людей с альбинизмом. По словам доктора Бейкер, тело альбиноса в среднем оценивается в 75 тысяч долларов (более 5 554 700 рублей).

С 2006 года было зарегистрировано более 520 нападений на людей с альбинизмом в 28 африканских странах. Бейкер отметила, что есть подозрения, что большая часть нападений остается незарегистрированной. Например, количество детей, рожденных с альбинизмом, часто меньше среднего статистического. Это указывает на то, что дети с альбинизмом могли быть убиты при рождении.

В конце июля независимый эксперт ООН по правам людей с альбинизмом Икпонвоса Эро подтвердил, что убийства людей с альбинизмом увеличились во время пандемии COVID-19, поскольку многие люди погрузились в бедность и обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть. Как передавало Anadolu Agency, большинство жертв являлись детьми.