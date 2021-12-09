Стрелку из МФЦ предъявили обвинение в убийстве. Его попросили посадить в СИЗО

Следователи предъявили обвинение стрелку из МФЦ по трем статьям УК РФ. Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича», — сказано в сообщении суда.

Уточняется, что обвиняемый уже доставлен в суд. Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия. Речь пока идет о его аресте на два месяца.

Глазов днем 7 декабря пришел в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, чтобы, по его словам, получить паспорт. Сотрудники центра попросили его надеть маску, но он отказался и открыл огонь. В результате его действий два человека погибли, еще четверо пострадали. Стрелка удалось задержать. Он признал свою вину.

В МФЦ, где произошла стрельба, развернули мемориал в память о погибших. Отделение уже возобновило свою работу после случившегося.

Столичные власти пообещали выплатить семьям жертв стрелка по одному миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».