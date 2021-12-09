Мемориал в память о погибших появился в МФЦ на юго-востоке Москвы

МФЦ «Рязанский» в Москве организовал мемориал в память о погибших при стрельбе 7 декабря. Кадры оттуда уже появились в Сети.

На них видно, что на накрытом красной тканью столе стоят фотографии погибших во время нападения. Рядом и на полу — множество букетов, большинство из них с красными цветами.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла во второй половине дня 7 декабря. Вошедший в офис мужчина застрелил двух человек, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, пострадали.

Подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний Сергей Глазов. Ему предъявили обвинения в убийствах, покушениях на убийство и незаконном обороте оружия. Позже он рассказал, что открыл огонь после требований сотрудников МФЦ надеть маску. Глазов заявил, что не хотел этого делать, потому что не верит в санитарные требования.

Во время встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы Глазов признал свою вину. Он рассказал, что ранее служил подполковником в Службе внешней разведки. Оттуда его уволили в 2009 году, но он не стал сдавать свое оружие.