Без маски не пустят, но предложат антисептик. Как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана»

Коронавирус и режим самоизоляции стали вызовом для бизнеса. Например, в работающих магазинах теперь нужно делать разметку и дезинфекцию, а людей без масок не пускают. Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Наталья Рычкова рассказала «360», как сеть справляется с ситуацией и что вынесла для себя за время пандемии.

В самом начале эпидемии, когда ситуация с коронавирусом стремительно развивалась, многократно вырос покупательский спрос на некоторые виды продуктов. В магазинах «Ашан» проблем с их наличием не было.

«Гречка пропадала с полок только потому, что мы не успевали ее привозить и выгружать. На складах она была. Нам нужно было переориентироваться по времени, чтобы наладить поставки по усиленному режиму», — пояснила Рычкова. Цены на крупу ретейлер не менял с марта.

Сначала люди скупали гречку, макароны, консервы, потом переключились на замороженное мясо и птицу. Позже спрос стабилизировался, а покупатель стал более разумно тратить деньги, отметила представитель «Ашан ритейл Россия». Все больше людей приходят в магазин со списком.

Вплотную стоять не нужно

В сети супермаркетов следуют указам губернатора Московской области Андрея Воробьева. В магазинах рекомендуют покупателям надеть маску и перчатки при входе в торговый зал. Их можно либо приобрести на пункте обслуживания покупателей, либо воспользоваться собственными средствами защиты. Сотрудники «Ашана» постоянно объясняют покупателям, как важно носить маску, перчатки и соблюдать дистанцию. Люди к введенному масочному и перчаточному режиму относятся с пониманием.

«Мы покупателей не пускаем без масок. Предлагаем приобрести комплект одноразовых перчаток и маску на пункте обслуживания или ближайшей к входу кассе. Если по какой-то причине человек не может это сделать, предлагаем изготовить маску. Перчатки есть самые простые, сейчас они стоят около 10 рублей», — рассказала Рычкова.

Одноразовая маска в «Ашане» стоит 30 рублей, цена на многоразовые колеблется от 129 до 399 в зависимости от материала и производителя. Ассортимент масок большой, их количество в упаковке тоже разное — на любой вкус и возможности.

В магазинах сделали и специальную разметку на полу: покупателю легко ориентироваться, где нужно остановиться, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Людей также оповещают по громкой связи. Чтобы соблюсти социальную дистанцию вокруг, кассы в «Ашане» стали открывать через одну.

Не нужно вставать вплотную. Нужно стоять так, чтобы между вами помещалась минимум большая тележка Наталья Рычкова директор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия».

На входе в «Ашан» стоят дезинфицирующие средства, ими можно обработать руки. Сотрудники магазина обрабатывают тележки и корзинки, все помещения магазина, кассовое оборудование. Проводится дополнительная дезинфекция системы вентиляции. На кассы устанавливают специальные стекла или надевают защитные экраны на кассиров. Перед входом в гипермаркет стоят только продезинфицированные тележки.

Сотрудникам дают чаще отдыхать

Из-за пандемии часы работы магазинов скорректировали, чтобы хватило времени на дополнительную дезинфекцию. График работы сотрудников перестроили: теперь две смены друг с другом не пересекаются. Руководство ретейлера старается, чтобы работники магазина чаще отдыхали. На удаленку перевели тех, кто может работать из дома.

Свои магазины «Ашан» в период пандемии не закрывал и выполняет все предписания Роспотребнадзора.

«Увольнений не было. Мы стремимся к тому, чтобы их не оказалось и в будущем, стараемся сохранять рабочие места. Мы уверены, что нам это удастся», — сказала Рычкова.

Сейчас ретейлер активно развивает доставку, в том числе и собственную. Курьеров, которых предоставляют подрядчики, контролируют: все они ездят в масках и перчатках.

Наталья Рычкова напомнила покупателям, что нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности, почаще мыть руки и меньше переживать.

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