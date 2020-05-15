    15 мая 2020, 13:10

    Без маски не пустят, но предложат антисептик. Как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана»

    Александра Ломейко

    Коронавирус и режим самоизоляции стали вызовом для бизнеса. Например, в работающих магазинах теперь нужно делать разметку и дезинфекцию, а людей без масок не пускают. Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Наталья Рычкова рассказала «360», как сеть справляется с ситуацией и что вынесла для себя за время пандемии.
    Без маски не пустят, но предложат антисептик. Как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана»

    В самом начале эпидемии, когда ситуация с коронавирусом стремительно развивалась, многократно вырос покупательский спрос на некоторые виды продуктов. В магазинах «Ашан» проблем с их наличием не было.

    «Гречка пропадала с полок только потому, что мы не успевали ее привозить и выгружать. На складах она была. Нам нужно было переориентироваться по времени, чтобы наладить поставки по усиленному режиму», — пояснила Рычкова. Цены на крупу ретейлер не менял с марта.

    Сначала люди скупали гречку, макароны, консервы, потом переключились на замороженное мясо и птицу. Позже спрос стабилизировался, а покупатель стал более разумно тратить деньги, отметила представитель «Ашан ритейл Россия». Все больше людей приходят в магазин со списком.

    Вплотную стоять не нужно

    В сети супермаркетов следуют указам губернатора Московской области Андрея Воробьева. В магазинах рекомендуют покупателям надеть маску и перчатки при входе в торговый зал. Их можно либо приобрести на пункте обслуживания покупателей, либо воспользоваться собственными средствами защиты. Сотрудники «Ашана» постоянно объясняют покупателям, как важно носить маску, перчатки и соблюдать дистанцию. Люди к введенному масочному и перчаточному режиму относятся с пониманием.

    «Мы покупателей не пускаем без масок. Предлагаем приобрести комплект одноразовых перчаток и маску на пункте обслуживания или ближайшей к входу кассе. Если по какой-то причине человек не может это сделать, предлагаем изготовить маску. Перчатки есть самые простые, сейчас они стоят около 10 рублей», — рассказала Рычкова.

    Без маски не пустят, но предложат антисептик. Как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана» | Изображение 1

    Одноразовая маска в «Ашане» стоит 30 рублей, цена на многоразовые колеблется от 129 до 399 в зависимости от материала и производителя. Ассортимент масок большой, их количество в упаковке тоже разное — на любой вкус и возможности.

    В магазинах сделали и специальную разметку на полу: покупателю легко ориентироваться, где нужно остановиться, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Людей также оповещают по громкой связи. Чтобы соблюсти социальную дистанцию вокруг, кассы в «Ашане» стали открывать через одну.

    Не нужно вставать вплотную. Нужно стоять так, чтобы между вами помещалась минимум большая тележка

    Наталья Рычковадиректор по корпоративным коммуникациям «Ашан ритейл Россия».

    На входе в «Ашан» стоят дезинфицирующие средства, ими можно обработать руки. Сотрудники магазина обрабатывают тележки и корзинки, все помещения магазина, кассовое оборудование. Проводится дополнительная дезинфекция системы вентиляции. На кассы устанавливают специальные стекла или надевают защитные экраны на кассиров. Перед входом в гипермаркет стоят только продезинфицированные тележки.

    Сотрудникам дают чаще отдыхать

    Из-за пандемии часы работы магазинов скорректировали, чтобы хватило времени на дополнительную дезинфекцию. График работы сотрудников перестроили: теперь две смены друг с другом не пересекаются. Руководство ретейлера старается, чтобы работники магазина чаще отдыхали. На удаленку перевели тех, кто может работать из дома.

    Без маски не пустят, но предложат антисептик. Как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана» | Изображение 2

    Свои магазины «Ашан» в период пандемии не закрывал и выполняет все предписания Роспотребнадзора.

    «Увольнений не было. Мы стремимся к тому, чтобы их не оказалось и в будущем, стараемся сохранять рабочие места. Мы уверены, что нам это удастся», — сказала Рычкова.

    Сейчас ретейлер активно развивает доставку, в том числе и собственную. Курьеров, которых предоставляют подрядчики, контролируют: все они ездят в масках и перчатках.

    Наталья Рычкова напомнила покупателям, что нужно соблюдать все необходимые меры предосторожности, почаще мыть руки и меньше переживать.

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