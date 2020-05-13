Больше 100 тысяч предприятий Подмосковья смогут получить субсидию на зарплаты

Наиболее пострадавшими в Подмосковье признаны больше 100 тысяч организаций малого и среднего бизнеса. Это компании в отраслях общественного питания и туризма, дополнительного образования и перевозок, а также парикмахерские и дома быта.

Субсидию на зарплату для каждого сотрудника можно получить за апрель и май этого года. При этом компания должна входить в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта, не иметь долгов по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей.

Субсидию не смогут получить предприятия, которые находятся в состоянии реорганизации и ликвидации или банкротства. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Ключевой критерий для получения меры поддержки — компания должна сохранить 90% штата. Более 27 тысяч предпринимателей уже подали заявки Наталья Егорова.

А причиной отказа могут стать сведения о реквизитах, которые не соответствуют информации от налогового органа.

Необходимо указать расчетный счет предпринимателя или же организации. При этом можно направить повторное заявление с уточненными данными. А заявку потребуется подать на сайте налоговой службы.

Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно и на горячей линии 0150.