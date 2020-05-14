Стюарды, дистанция и меры предосторожности. Как изменится работа предприятий Подмосковья из-за пандемии

Таких в России два — они производят напольные покрытия. Это ламинат, паркет и линолеум. А первый завод появился в городе Отрадный в 1994 году. Предприятие в Мытищах начали строить с 2007-го. Всего компания насчитывает 221 сотрудника в стране.

По поручению губернатора промышленные предприятия могут возобновить работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введут новую должность. Это будут ответственные лица — они же стюарды. Такие работники станут отвечать за безопасность и здоровье всего коллектива.

Сейчас мы все очень напряженно работаем для того, чтобы победить эпидемию. Существуют показатели, и главный санитарный врач очень внимательно следит за всеми предписаниями. Коэффициент распространения должен быть меньше единицы. На сегодняшний день у нас 1,01%. Если мы дальше увидим снижение, то это позволит нам открыть предприятия Андрей Воробьев.

Стюарды, например, будут бесконтактным способом измерять температуру сотрудников уже при входе и вносить сведения в реестр. Им надо внимательно наблюдать, нет ли недомогания или признаков заболевания.

На заводе Tarkett проработали все требования. Это дезинфекция помещений и строгое наблюдение стюардами за сотрудниками. В столовой смогут обедать не больше 15 работников, а за столом сидеть позволят только одному. Расстояние между обедающими составит не менее 1,5 метра.

Все нюансы по дезинфекции, по безопасности (маски, очки) — все это готово для постоянной работы персонала. Более того, здесь есть два стюарда, контролера, которые подсказывают, если ты нарушаешь необходимые правила, и не дают допускать ошибки работникам. Задача — сделать так, чтобы у нас экономика заработала, стройки, перерабатывающие предприятия Андрей Воробьев.

На линии раздачи пищи установили пластиковый прозрачный щит, чтобы избежать прикосновений к продуктам. Хлеб заранее расфасован по пакетикам.

Подготовка к открытию предприятий

Планировалось, что компании, выпускающие мебель, технику, текстильные, бумажные или металлические изделия, смогут продолжить производство 12 мая, но срок перенесли на неделю.

«Полностью 100% загрузка предприятий начнется не сразу. Мы надеемся на уровень загрузки 60-70% с понедельника в случае принятия решения об открытии промышленности Московской области», — отметил Вадим Хромов.

Это дополнительное время необходимо, чтобы подготовить все условия для безопасности каждого сотрудника.