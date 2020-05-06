«Очень важно расставить приоритеты». Губернатор оценил экономические потери Подмосковья от коронавируса

Рано говорить, насколько сильный ущерб нанесет Подмосковью коронавирусная инфекция. Выпадающие доходы региону обеспечены, однако важно правильно расставить приоритеты, а также — помнить о сохранении важности сохранения национальных проектов и инфраструктурных программ.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что первый квартал — до распространения коронавирусной инфекции в регионе — был хорошим. Второй будет уже плохим, но пока не понятно, насколько.

«Очевидно, что прибыль компаний, НДФЛ расти точно не будут. Поэтому мы прогнозируем, что выпадающие доходы нам обеспечены», — подчеркнул глава региона.

При этом Андрей Воробьев вспомнил слова президента России Владимира Путина, который призвал внимательно относится к сохранению национальных проектов и инфраструктурных программ. В этом год Подмосковью расширили возможности в этой области — увеличили лимит заемных средств, чтобы была возможность компенсировать выпадающие доходы, которые мы точно увидим во втором и третьем квартале.

Очень важно расставить приоритеты. И здесь, конечно, львиная доля уходит на здравоохранение сейчас, на поддержку людей и дальше эта работа будет продолжена. Льготы, проезд, выплаты, льготные лекарства — будут сохранены. И более того — они будут увеличены. Социальные работники тоже пашут днем и ночью. Звонят, беспокоятся, это нуждается и в заботе с нашей стороны Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что регион оказывает помощь малому и среднему бизнесу, который пострадал из-за пандемии — для них обнулены земельный и имущественный налоги, отменены проверки, кому-то предоставлены кредиты.

«Сказать, что можно легко и непринужденно получить зарплатный кредит, это не так. Но система работает. Президент говорил, что очень важно, чтобы компании и банк имели понятный диалог, результативную деятельность. Этим мы и занимаемся», — заключил глава региона.