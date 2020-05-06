    06 мая 2020, 21:13

    «Очень важно расставить приоритеты». Губернатор оценил экономические потери Подмосковья от коронавируса

    Нина Петлинова

    Рано говорить, насколько сильный ущерб нанесет Подмосковью коронавирусная инфекция. Выпадающие доходы региону обеспечены, однако важно правильно расставить приоритеты, а также — помнить о сохранении важности сохранения национальных проектов и инфраструктурных программ.

    Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что первый квартал — до распространения коронавирусной инфекции в регионе — был хорошим. Второй будет уже плохим, но пока не понятно, насколько.

    «Очевидно, что прибыль компаний, НДФЛ расти точно не будут. Поэтому мы прогнозируем, что выпадающие доходы нам обеспечены», — подчеркнул глава региона.

    При этом Андрей Воробьев вспомнил слова президента России Владимира Путина, который призвал внимательно относится к сохранению национальных проектов и инфраструктурных программ. В этом год Подмосковью расширили возможности в этой области — увеличили лимит заемных средств, чтобы была возможность компенсировать выпадающие доходы, которые мы точно увидим во втором и третьем квартале.

    Очень важно расставить приоритеты. И здесь, конечно, львиная доля уходит на здравоохранение сейчас, на поддержку людей и дальше эта работа будет продолжена. Льготы, проезд, выплаты, льготные лекарства — будут сохранены. И более того — они будут увеличены. Социальные работники тоже пашут днем и ночью. Звонят, беспокоятся, это нуждается и в заботе с нашей стороны

    Андрей Воробьев.

    Он подчеркнул, что регион оказывает помощь малому и среднему бизнесу, который пострадал из-за пандемии — для них обнулены земельный и имущественный налоги, отменены проверки, кому-то предоставлены кредиты.

    «Сказать, что можно легко и непринужденно получить зарплатный кредит, это не так. Но система работает. Президент говорил, что очень важно, чтобы компании и банк имели понятный диалог, результативную деятельность. Этим мы и занимаемся», — заключил глава региона.