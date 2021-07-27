Пенсионерка из Новокузнецка поймала ребенка, который выпал из окна. В этом случае повезло, что обошлось без травм. Ведь обычно поймать падающего с высоты ребенка очень сложно, а невнимательность родителей может закончиться трагично. Поэтому лучше заранее обезопасить окна и подоконник.

Жительница Новокузнецка Светлана Санарова шла домой и заметила ребенка в окне. Она не раздумывая бросилась к нему и успела подхватить. Позднее 64-летняя пенсионерка призналась, что это оказалось нелегко: ребенок был неожиданно тяжелым.

Санарова позвала родителей, отдала ребенка и ушла. Как выяснили СМИ, отец во время падения был занят своими делами, мать искала бутылочку для полуторагодовалой дочки. А их другой ребенок в это время пролез в открытое окно на кухне.

Позднее о случившемся узнали в городе, и Санарову нашли. Отец в знак благодарности положил ей в пакет тысячу рублей, хотя она отказывалась — и вообще, посчитала это оскорбительным.

Спасение ребенка далось Санаровой психологически нелегко. У нее поднялось давление, пришлось выпить таблетки. А родителей позвали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Опасность теплого времени

Как только наступает теплая погода, жители городов распахивают окна. Но если в семьях есть маленький ребенок, то открытое окно может стать большой угрозой. Для ребенка это падение может закончиться смертью, а для родителей — статьей Уголовного кодекса.

Только в 2020 году из окон в Подмосковье выпали 90 детей, 10 из них погибли. Проблему поднимают уже не первый год. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова предлагала запустить социальную программу и бесплатно установить блокираторы на окна многодетным семьям с детьми до семи лет.

Омбудсмен также напомнила, что родители, помимо установки блокираторов, должны отодвигать от подоконников мебель, чтобы ребенок не смог на него залезть, и не рассчитывать на москитные сетки. Маленькие дети довольно легко их проламывают и выпадают из окон.

Зачастую такие падения детей из окон — роковое стечение обстоятельств. Но иногда это происходит по вине родителей, которые ведут асоциальный образ жизни и оставляют детей без присмотра.

Как спасти ребенка при падении из окна

Редко когда прохожим на улице удается спасти падающего из окна ребенка. Эксперт по выживанию Эдуард Халилов объяснил «360», что поймать ребенка можно, если он падает со второго этажа, и не ногами вниз, а боком, чтобы площадь соприкосновения была максимальной.

Человек, который ловит, должен выбрать правильную позицию. Если ребенок чуть дальше выпадет, то он может либо не долететь, либо упасть на голову тому, кто ловит, и это будет травма вплоть до летального исхода. Эдуард Халилов.

Но если ребенок падает с третьего этажа и выше, то шансов поймать его меньше. По словам Халилова, в таких случаях нужно звать очевидцев и натягивать полотно.

«Можно натянуть либо одеяло, либо ковролин, если же у человека большая куртка, то можно растянуть ее за рукава. Это лучше, чем если бы ребенок ударился об асфальт», — добавил он.

А чтобы таких ситуаций с детьми не случалось, МЧС посоветовало родителям оборудовать металлопластиковые окна специальными устройствами, блокирующими открывание. Устанавливать их должны только профессионалы.

На окно можно также поставить решетки, но нужно учитывать, что всегда должен быть способ открыть решетку во время пожара. А просвет между прутьями решетки не должен быть более половины поперечного размера головы малыша.

Если же нет возможности прикрепить страхующее оборудование, можно просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и использовать их по мере необходимости.

Но, помимо установки технических средств, родитель должен уделить время воспитанию. Нельзя поощрять ребенка, если они залазит на подоконник, а уж тем более не ставить его самого туда.