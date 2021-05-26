В столичном регионе потеплело, все чаще люди оставляют окна открытыми. Но это может быть огромным риском, если в семье есть маленький ребенок. Родители могут не только попасть под статью, но — что страшнее — покалечить, а то и вовсе потерять ребенка.

Страшная статистика

В 2020 году только в Подмосковье из окон выпали 90 детей, 10 из них погибли, говорила в своем обращении детский омбудсмен области Ксения Мишонова. По стране таких случаев в десятки, а то и в сотни раз больше, но точного числа никто не знает, потому что правоохранители не ведут отдельной статистики по разным возрастным категориям. Но в 2020 году уполномоченные по делам детей в ЦФО подсчитали, что только в их округе таких случаев было более тысячи, сообщала «Российская газета». И это данные только на август, сколько еще жертв открытых окон среди малолетних было за оставшиеся четыре месяца, мы так и не знаем.

О проблеме открытых окон говорят не первый год. В 2020-м Ксения Мишонова предложила запустить социальную программу. В Раменском, Подольске, Люберцах и Солнечногорске многодетным семьям, в которых есть дети до семи лет, предложили бесплатно ставить на окна специальные блокираторы.

Однако даже так отказывалось от помощи больше половины семей. У кого-то не было технических возможностей — на старые деревянные окна современный блокиратор просто не вставал. Но большинство руководствовалось эстетическими соображениями: не хотели «портить вид». С тех пор ситуация немного продвинулась: детский омбудсмен заявила «360», что нуждающимся семьям в 15 муниципалитетах установят порядка трех тысяч блокираторов.

Если в доме маленький ребенок, то гарантировать безопасность открытых окон для него может только специальный замок. Если его нет, то родители рискуют жизнью ребенка, даже если у него десять нянек. Берегите своих детей! Установите оконные запоры! Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Помимо блокираторов, Мишонова напомнила и о других мерах безопасности, например, о том, что в доме, где есть маленький ребенок, нужно убирать от подоконников мебель, чтобы он не смог залезть на окно. Также россиянам напомнили, что москитные сетки не защищают от падения из окна даже маленьких детей. Например, в апреле такое случилось в Пензе, ребенка удалось спасти. Двухлетней жительнице Красногорска повезло меньше — она погибла на месте от полученных травм.

Ответственность и риски

«После падения ребенка из окна в отношении родителей проводится процессуальная проверка по статье 125 УК РФ „Оставление в опасности“. И были случаи, когда родителей привлекали к ответственности, доказывали их вину», — предупредила Мишонова.

Она добавила, что нередко такие происшествия с детьми происходят по вине самих родителей, которые ведут асоциальный образ жизни, оставляют детей без присмотра или же и вовсе сами сажают их на подоконник.

Совсем недавно, 13 мая, в Подмосковье мужчина сам поставил ребенка на карниз и разрешил ему там ходить. Семьей занялись полиция и органы опеки. Именно в таких случаях, по словам адвоката МКА «Аронов и Партнеры» Евгения Розенблата, чаще всего и применяют статью об оставлении в опасности. Ведь статья не предполагает какого-то общественно опасного ущерба.

«Оставление в опасности применяется, когда просто родитель или иное лицо обязаны заботиться о ребенке и фактически не проявляют должную заботу, что ставит жизнь ребенка под угрозу. Когда, например, мать-пьяница уходит на трое суток и оставляет одного ребенка, который не может позаботиться о себе сам», — добавил адвокат адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов.

Но все-таки чаще падение из окна — это стечение обстоятельств: проветривали в квартире, убежало молоко на плите, пошли открыть кому-то дверь, ответили на телефонный звонок, упустили ребенка из виду на минутку… Я не знаю большего наказания для матери, чем потерять своего ребенка. Уголовным кодексом здесь не запугаешь Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Если ребенок все же выпал из окна, чаще всего применяют статью о причинении смерти или тяжкого вреда по неосторожности — 109 или 118 статья УК РФ, уточнил Розенблат.