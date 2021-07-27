Родители выпавшего из окна ребенка отблагодарили спасительницу 1000 рублей

Родители выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке отблагодарили спасительницу. Они дали ей тысячу рублей, хоть она и пыталась отказаться.

Глава семейства рассказал, что в момент падения занимался своими делами, а его супруга искала бутылочку полуторогодовалой сестре-двойняшке. Окно было открыто на кухне из-за жары. Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Спасительницу своего ребенка мужчина никогда раньше не видел. Когда он выбежал за сыном, попытался ее отблагодарить. Он дал ей тысячу рублей, но она отказалась. Глава семейства отказа не принял и засунул купюру ей в пакет.

Героиню зовут Светлана Санарова, ей 64 года. Она рассказала изданию, что случайно заметила ребенка на подоконнике. Она бросила пакеты с покупками и побежала к окну. На тот момент ребенок висел на карнизе и пытался держаться руками. Она смогла поймать мальчика.

Спасение ребенка женщине далось не легко. Она перенервничала, у нее поднялось давление. Дома пришлось выпить несколько таблеток.

Родителей мальчика, по данным издания, вызвали в подразделение по делам несовершеннолетних. В семье, помимо двойняшек, растет четырехлетняя девочка. В ближайшее время появится четвертый ребенок.