«О риске я не думала». Спасшая выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке рассказала о подвиге

Жительница Новокузнецка Светлана Санарова, которая поймала чужого ребенка, выпавшего из окна, рассказала «360», как ей удалось спасти мальчика. Он подчеркнула: просто не оставалось выбора.

Санарова заметила ребенка в окне, когда шла из магазина домой.

«А что делать? Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьется. Надо бежать ловить», — сказала собеседница.

Она призналась, что поймать ребенка было не так легко. Шестидесятичетырехлетняя женщина не думала, что он окажется таким тяжелым.

«Это было тяжело. Но нет, о риске я не думала. Я боялась только, что он разобьется. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только легкие ушибы», — сообщила она.

Поймав ребенка, Санарова начала звать родителей. Его отец выглянул в окно и вышел из подъезда.

«Отдала ребенка и пошла на свою лавочку», — сказала она.

В полиции после этого начали искать прохожую, чтобы выразить ей благодарность за спасение ребенка. Санарова узнала об этом от подруги.

«Одному расскажешь, потом очень многие знают. Она сыну рассказала, сын увидел в интернете заметку. И понеслось», — поведала героиня.

Светлана Санарова подтвердила, что отец ребенка вознаградил ее 1000 рублей. Но ее это только оскорбило. Санарова не хотела брать деньги, но мужчина сам положил ей их в пакет.