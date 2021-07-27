«О риске я не думала». Спасшая выпавшего из окна ребенка в Новокузнецке рассказала о подвиге
Жительница Новокузнецка Светлана Санарова, которая поймала чужого ребенка, выпавшего из окна, рассказала «360», как ей удалось спасти мальчика. Он подчеркнула: просто не оставалось выбора.
Санарова заметила ребенка в окне, когда шла из магазина домой.
«А что делать? Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьется. Надо бежать ловить», — сказала собеседница.
Она призналась, что поймать ребенка было не так легко. Шестидесятичетырехлетняя женщина не думала, что он окажется таким тяжелым.
«Это было тяжело. Но нет, о риске я не думала. Я боялась только, что он разобьется. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только легкие ушибы», — сообщила она.
Поймав ребенка, Санарова начала звать родителей. Его отец выглянул в окно и вышел из подъезда.
«Отдала ребенка и пошла на свою лавочку», — сказала она.
В полиции после этого начали искать прохожую, чтобы выразить ей благодарность за спасение ребенка. Санарова узнала об этом от подруги.
«Одному расскажешь, потом очень многие знают. Она сыну рассказала, сын увидел в интернете заметку. И понеслось», — поведала героиня.
Светлана Санарова подтвердила, что отец ребенка вознаградил ее 1000 рублей. Но ее это только оскорбило. Санарова не хотела брать деньги, но мужчина сам положил ей их в пакет.