Марине Хлебниковой диагностировали ожоги больше 20% тела. Пересадка кожи может быть опасна

Медики диагностировали у Марины Хлебниковой больше 20% повреждения поверхности тела. Такие ожоги лечат без хирургического вмешательства специальными повязками. Лечение может быть серьезным при более обширных повреждениях.

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире. Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, медики диагностировали ожоги 20–29% поверхности тела. Ее лицо, грудь и ноги пострадали. По информации СМИ, у певицы диагностировали ингаляционное поражение.

Лицо сильно пострадало от огня, поэтому врачи смогли подтвердить личность пациентки только после того, как опросили ее родственников. У нее сгорели волосы. По данным СМИ, от шока у Хлебниковой случилась истерика.

Источник пожара, вероятно, был в спальне певицы, однако причина случившегося пока неизвестна.

Лечение ожогов

Специалисты классифицируют ожоги по глубине и площади. Врач-хирург Владимир Плахотин напомнил «360», что всего существует четыре степени ожога. Первая степень характеризуется покраснением кожи и отеком, при второй на поверхности образуются пузыри. При третьей степени могут повредиться мышцы и кости, а при последней, четвертой, кожа обугливается. Однако медики чаще обращают внимание на площадь поверхности ожога, а не на степень глубины.

Площадь ожога в процентах медики измеряют по ладоням, и таким образом 20% ожогов на теле соотносится с 20 ладонями.

В зависимости от площади ожога начинаются проблемы. Развиваются проблемы, которые ведут к интоксикации организма, и в конечном итоге человек умирает не из-за ожога, а из-за почечной недостаточности Владимир Плахотин.

При обширных ожогах медики накладывают сетчатые повязки, в которых содержатся бальзамирующие препараты, успокаивающие кожу, и антибиотики. В дальнейшем на теле образуются островки здоровой кожи, которые растут и сливаются между собой. Если же ожоговая поверхность глубокая, то медики пересаживают кожу со здоровых участков — например, с ягодиц, бедер, спины. Однако не все хирурги разделяют такой метод заживления. По мнению Платохина, пересадка из разных частей тела только увеличивает площадь заболевания кожи.

Если же площадь повреждения достигла 30–40%, то в теле нарушается система жизнедеятельности и начинается отравление организма. Таких больных уже лечат в барокамерах и обогащают поверхность кожи кислородом.

Вмешательство хирурга

Пересадка кожи у тех, кто пострадал от ожогов, используется довольно редко. Хирург объяснил, что к поврежденной коже не приживется здоровая ткань, поэтому предпочтение в лечении отдают сетчатым повязкам. После этого медики дожидаются, когда заживет рубец, и через несколько месяцев убирают контрактуры.

Помощь хирурга потребуется в том случае, когда у человека обожжены колени.

«Кожа на коленях собирается в рубцы, и потом коленка не сгибается. Над решением проблемы начинают работать профессиональные пластические хирурги», — прояснил Платохин.

Скорость выздоровления не зависит от возраста человека. Однако если пациент курит или страдает диабетом, то заживление будет идти медленнее.